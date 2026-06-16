Nuovo direttore per i Salesiani di Bra: don Riccardo Frigerio lascia dopo 4 anni

Il direttore nella casa salesiana rappresenta don Bosco, la sua paternità educativa, la sua sollecitudine per i giovani e le famiglie.

Lo sa bene don Riccardo Frigerio che si è speso per quattro anni a fianco delle centinaia di ragazzi e ragazze che frequentano l'Istituto San Domenico Savio di Bra.

Ma nulla è per sempre e così anche le esperienze più belle finiscono. Proprio questo è il segreto della fecondità e dell'efficacia della missione salesiana. Così, ha accettato, in spirito di obbedienza, il nuovo servizio che comporterà lasciare la città della Zizzola entro la fine di agosto.

Al suo posto, come direttore, subentrerà un salesiano che conosce molto bene l'ambiente, essendo già stato impegnato in anni addietro e che non ha mai smesso di lavorare con passione e dedizione, a servizio delle nuove generazioni: don Bartolo Pirra.

La nuova destinazione di don Riccardo, nato a Lecco il 3 agosto 1972, sarà Torino, presso la Casa madre dell'opera salesiana di Valdocco, che profuma di un ritorno alle origini.

Ad entrambi i migliori auguri di buon lavoro, uniti alla preghiera di tutta la comunità braidese, affinché siano sempre testimonianza viva dello spirito di don Bosco e nella passione educativa per tutti i giovani.