Savigliano, nuova residenza universitaria nell’ex convento di Santa Monica

Passo decisivo per il potenziamento dell’offerta universitaria a Savigliano: è stato firmato l’atto di concessione dall’Agenzia del Demanio alla Regione Piemonte per l’ex convento di Santa Monica e Palazzo Danna d’Usseglio. Nei due edifici, situati in prossimità del polo universitario cittadino, sorgerà una nuova residenza universitaria da 57 posti letto.

L’intervento sarà realizzato da EDISU Piemonte nell’ambito dei progetti finanziati dal V bando della Legge 338/2000, che prevede una copertura del 75% dei costi da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca. Il valore complessivo dell’operazione supera i 10,6 milioni di euro e vede il coinvolgimento, oltre che di Regione ed EDISU, anche dell’Università di Torino, della Fondazione CRS e della Fondazione CRT.

Il progetto punta al recupero e alla rifunzionalizzazione di un complesso di grande valore storico e architettonico, inutilizzato da anni, con l’obiettivo di restituirlo alla città e rispondere alla crescente domanda di alloggi per studenti. Un intervento che si inserisce in una più ampia strategia regionale per il diritto allo studio e il rafforzamento dell’attrattività del sistema universitario piemontese.

La nuova residenza rappresenterà non solo un servizio concreto per gli studenti, ma anche un’operazione di rigenerazione urbana, capace di valorizzare il patrimonio pubblico e contribuire allo sviluppo culturale ed economico del territorio.