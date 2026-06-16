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Attualità | 16 giugno 2026, 15:42

Consegna dei pannoloni, l’assessore Riboldi: “Situazione inaccettabile, dal 1° luglio soluzione interna con Amos”

Nonostante i precedenti interventi della Regione e delle Aziende sanitarie le criticità hanno continuato a manifestarsi costringendo a nuove misure: “Abbiamo applicato alla ditta penali per 800 mila euro”

L'assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi

L'assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi

«La situazione che si è venuta a creare nella consegna dei pannoloni e dei dispositivi per l’assorbenza è inaccettabile, soprattutto perché colpisce persone fragili, anziani e non autosufficienti e determina disagi che non possono essere tollerati. Siamo pienamente consapevoli delle criticità che continuano a manifestarsi nonostante gli interventi già adottati dalla Regione e dalle Aziende sanitarie.

Negli scorsi mesi abbiamo assunto decisioni drastiche, arrivando alla revoca del precedente affidamento per gravi inadempienze e applicando alla ditta penali per circa 800 mila euro. Si è anche deciso di riorganizzare il servizio, ma è evidente che persistono problemi logistici che richiedono ulteriori correttivi.

Dal 1° luglio ci sarà un cambiamento radicale: punteremo sull’internalizzazione con il coinvolgimento di Amos, per cessare definitivamente i rapporti improduttivi e dannosi con i privati e gestire direttamente il servizio».

Lo dichiara l’assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Federico Riboldi.

c.s.

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