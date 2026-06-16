Cambio al vertice del Comizio Agrario: Bartolomeo Bovetti eletto presidente all'unanimità

Il direttivo del Comizio Agrario ha eletto l'otto giugno scorso, un nuovo presidente. Come aveva annunciato ad inizio mandato, Guido Viale ha lasciato la carica dopo due anni. Il nuovo presidente indicato all’unanimità è Bartolomeo Bovetti, il quale nell’ultimo mandato aveva ricoperto la carica di vice presidente. Un ruolo che ora sarà ricoperto proprio da Guido Viale insieme al confermato Antonello Bertone.

"Ringrazio tutti per la fiducia – sottolinea Bovetti – l’obiettivo è dare continuità al lavoro svolto insieme al direttore del Comizio Agrario, Attilio Ianniello".

Agronomo, direttore dell’APA (Associazione Provinciale Allevatori) per 40 anni, Bartolomeo Bovetti è un socio storico del Comizio, dove ha iniziato la sua attività professionale nel 1970.

Il Comizio Agrario è un’istituzione storica della città di Mondovì, l’ultimo del suo genere in Italia. Dal 1867, anno della sua fondazione ha scritto pagine importanti nella storia dell’agricoltura e ancora oggi mantiene viva la propria vocazione a promuovere, sostenere e innovare l’agricoltura locale. Senza dimenticare la conservazione di un patrimonio di storia e cultura agricola in tutti i campi.

A maggio il Comizio è entrato nel 160° di ininterrotta attività, un traguardo che l’Ente intende celebrare al meglio con una serie di iniziative.