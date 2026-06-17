Alba, Paolo Gerbaudo ospite di “Millefiori”: focus su Pedro Sánchez e il ritorno dello Stato

Sarà dedicato alla figura di Pedro Sánchez, presidente del Governo spagnolo, l’incontro in programma sabato 27 giugno alle ore 17 ad Alba, nella Sala Riolfo del cortile della Maddalena. Ospite il sociologo Paolo Gerbaudo, professore di Scienza Politica all’Università Complutense di Madrid, chiamato ad analizzare uno dei protagonisti più discussi della politica europea contemporanea.

Nel corso dell’appuntamento, Sánchez verrà presentato come un modello di riferimento, nel bene e nel male, anche per il dibattito politico italiano ed europeo. La Spagna, infatti, negli ultimi anni ha registrato risultati economici positivi, accompagnati da una forte spinta sulle energie rinnovabili e da una linea politica autonoma in ambito internazionale. Non mancano tuttavia elementi critici, legati in particolare a possibili casi di corruzione che hanno alimentato il confronto pubblico.

Tra i temi affrontati anche la transizione digitale e ambientale del Paese iberico, considerata tra le più avanzate in Europa, e la gestione dei flussi migratori, caratterizzata da una significativa presenza di ingressi provenienti dall’America Latina, con una maggiore affinità culturale rispetto ad altri contesti europei.

L’incontro sarà inoltre occasione per la presentazione dell’ultimo libro di Gerbaudo, “Controllare e proteggere. Il ritorno dello Stato”, in cui l’autore analizza il rinnovato ruolo delle istituzioni pubbliche nelle società contemporanee.

La serata è promossa dalla neonata associazione culturale “Millefiori”, presieduta da Marco Martini, e sarà trasmessa anche in diretta streaming sul sito www.radioalba.it.