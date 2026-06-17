Alba, Paolo Borgna e Barbara Berruti per il finissage della mostra “A suffragio universale”

Giovedì 18 giugno alle ore 18 nel cortile della Maddalena, sotto i portici davanti alla Cooperativa Libraria La Torre ad Alba, un appuntamento speciale per il finissage della mostra “A Suffragio Universale”, visitabile fino a domenica 21 giugno nella sala “Luciano Maccario” del Museo Civico Archeologico e di Scienze Naturali “Federico Eusebio”, in via Vittorio Emanuele II 19.

Nell’ambito dell’esposizione allestita dal Centro studi Beppe Fenoglio nel Museo Eusebio, un evento organizzato in collaborazione con la Cooperativa Libraria La Torre e IstoreTo (Istituto Piemontese per la Storia della Resistenza e della Società contemporanea).

Paolo Borgna, presidente IstoreTo, parlerà di Teodoro Bubbio e della sua azione politica all’Assemblea Costituente, soprattutto in relazione all’Art. 4 della Costituzione italiana che entrerà in vigore il 1° gennaio 1948;

Barbara Berruti, direttrice di IstoreTo, racconterà le Madri costituenti, le 21 donne elette il 2 giugno 1946 tra i 556 deputati chiamati a scrivere la Costituzione della neonata Repubblica.

Un appuntamento di approfondimento che sarà l’occasione per una dedica speciale a due donne che hanno fatto politica attiva e che sono state amiche e, a loro modo, madri costituenti: Checca Francesca Pasquero e Pieranna Costa.

“A suffragio universale” è una mostra documentale per ripercorrere il voto del 2 giugno 1946 attraverso i documenti dell’Archivio del senatore Teodoro Bubbio.

In occasione degli 80 anni dal primo voto libero dopo la Liberazione, il ricchissimo archivio, in dialogo continuo con l’Archivio comunale, racconta con i suoi documenti il momento storico fondativo della Repubblica Italiana.

L’esposizione illustra uno spaccato dell’esperienza collettiva della società italiana che sceglie per la prima volta i propri rappresentanti politici senza distinzione di sesso: è la prima volta che le donne hanno diritto di voto e di essere elette.

La dittatura fascista e gli sconvolgimenti della Seconda Guerra Mondiale hanno privato per molto tempo gli italiani della possibilità di scegliere: la primavera 1946 apre una nuova stagione, quella della Repubblica Italiana.

In esposizione diversi documenti riferibili alle elezioni amministrative del marzo 1946 e del Referendum costituzionale che il 2 giugno 1946 decretò la nuova forma dello Stato: la Repubblica. Manifesti elettorali originali dell’epoca e pannelli esplicativi riporteranno il visitatore a quei giorni febbrili di accese discussioni e confronto.

I giornali, il materiale propagandistico raccolti dal Senatore, gli atti originali dell’Assemblea Costituente di cui Bubbio è parte, eletto nel collegio di Cuneo, seduto tra i banchi della Democrazia Cristiana; le sue interrogazioni sul destino degli Alpini dispersi in Russia, gli interventi sulle Autonomie Locali e due testi preziosi: il progetto di Costituzione proposta dalla Commissione dei 75 nel gennaio 1947 e la stesura finale votata dall’Assemblea plenaria nel dicembre 1947 ed entrata in vigore come Costituzione italiana il 1° gennaio 1948.

Dal 2 giugno 1946 al 22 dicembre 1947, 556 donne e uomini liberamente eletti, discussero, modificarono, votarono parola per parola, cercando punti d’incontro e imprimendo su carta quella che sarebbe diventata la Legge fondativa del nuovo Stato Italiano.

L’esposizione è organizzata dal Centro Studi di Letteratura, Storia, Arte e Cultura “Beppe Fenoglio”, con l’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Alba, in collaborazione con il Museo Civico “Federico Eusebio” e l’A.N.P.I. Sezione Alba-Bra.

La mostra fa parte di un ampio progetto di valorizzazione dell’Archivio Bubbio intrapreso dal Centro studi “Beppe Fenoglio” che tutela il Fondo ricevuto in dono dalla Famiglia Bubbio. L’ attività di valorizzazione è sostenuta dalla Fondazione Banca d’Alba e dalla Fondazione CRT.