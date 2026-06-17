Fossano, cambio alla guida del Raggruppamento “Piemonte-Liguria” per “Strade Sicure”

Si è svolto lo scorso 10 giugno il passaggio di consegne alla guida del Raggruppamento Piemonte-Liguria dell’Esercito Italiano. Il colonnello Silvestro Cittadino, comandante del 32° Reggimento Genio Guastatori di Fossano, ha ceduto l’incarico al colonnello Federico Boldrin, alla guida del Reggimento “Nizza Cavalleria” (1°).

Negli ultimi mesi, i militari del Raggruppamento, sotto il coordinamento dei Guastatori del 32°, hanno svolto un ruolo rilevante nel garantire la sicurezza del territorio nelle due regioni. L’attività si è sviluppata in stretta collaborazione con le Forze di Polizia, con particolare attenzione alle principali aree sensibili: stazioni ferroviarie come Genova, Milano e Torino, sedi consolari, valichi di frontiera e luoghi di culto.

L’operazione “Strade Sicure” si conferma uno strumento efficace di presidio e prevenzione, sostenuto da un’intensa attività addestrativa. Il personale è costantemente formato su tecniche di gestione della folla, primo soccorso e movimento in contesti urbani complessi, oltre all’impiego del Metodo di Combattimento Militare, sistema sviluppato dall’Esercito che integra elementi delle arti marziali e degli sport da combattimento per garantire interventi proporzionati e tempestivi.

L’impiego dei militari sul territorio rappresenta un contributo concreto alla sicurezza del Paese, grazie alla rapidità di intervento, alla capillare distribuzione delle forze e alla capacità di operare in qualsiasi contesto ambientale. Un insieme di fattori che, in diverse circostanze, ha consentito di assicurare la tutela delle persone e la protezione degli spazi pubblici.