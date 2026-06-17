Imperia si prepara ad accogliere la 46ª edizione della Festa di San Giovanni e la 18ª MercantIneja

Torna a Imperia uno degli appuntamenti più amati e attesi dell'estate ligure: la Festa di San Giovanni, giunta quest'anno alla sua 46ª edizione, insieme a MercantIneja, la storica mostra-mercato che celebra il traguardo della 18ª edizione.

Dal 19 al 29 giugno 2026, la suggestiva cornice di Banchina Aicardi e Calata G.B. Cuneo si trasformerà in un grande spazio dedicato alla tradizione, alla gastronomia, all'intrattenimento e alla valorizzazione del territorio, richiamando migliaia di visitatori provenienti da tutta la Liguria e dalle regioni limitrofe.

La manifestazione è organizzata dal Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi e dalla Città di Imperia, con il patrocinio di Regione Liguria e Provincia di Imperia e la collaborazione del

C.I.V. NuovOneglia, confermando ancora una volta una sinergia consolidata tra istituzioni, associazioni, operatori economici e volontari.

Anche quest'anno il programma proporrà un calendario ricco di appuntamenti pensati per tutte le età: spettacoli musicali, eventi culturali, iniziative sportive, mostre, animazione per bambini e momenti dedicati alle tradizioni locali.

Tra gli appuntamenti più attesi spicca naturalmente la serata del 24 giugno, giorno dedicato al Santo Patrono, quando il cielo e il mare di Oneglia faranno da scenario al tradizionale spettacolo pirotecnico, uno dei momenti simbolo della manifestazione e tra i più seguiti dell'intero calendario estivo imperiese.

Cuore pulsante della festa sarà ancora una volta Ineja Food, il brand gastronomico del Comitato San Giovanni, che ogni sera proporrà i sapori della tradizione ligure accanto a nuove proposte culinarie realizzate grazie all'impegno dei numerosi volontari e degli chef coinvolti nella manifestazione. Come da tradizione, il pubblico potrà inoltre scoprire ogni sera un piatto speciale dedicato alla valorizzazione delle eccellenze del territorio.

Grande attesa anche per MercantIneja, organizzata dall'agenzia Espansione Eventi di Paola Savella, che porterà sul lungomare di Oneglia espositori provenienti da tutta Italia con prodotti artigianali, eccellenze enogastronomiche, articoli per la casa, creatività e tante curiosità.

"Ogni anno arrivare all'apertura della Festa di San Giovanni è un'emozione speciale – commenta Marco Podestà, Presidente del Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi – perché dietro questi undici giorni di eventi c'è il lavoro di mesi svolto da decine di volontari che mettono a disposizione tempo, energie e passione per la nostra città. La Festa di San Giovanni non è soltanto una manifestazione: è un patrimonio collettivo, un momento di incontro che unisce generazioni diverse nel segno della tradizione, della convivialità e dell'identità onegliese. Anche quest'anno abbiamo lavorato per offrire un programma ricco e coinvolgente, con l'obiettivo di accogliere cittadini e visitatori in un clima di festa autentica. Ringrazio fin da ora tutte le istituzioni, gli enti, gli sponsor, i partner e i volontari che rendono possibile questa grande macchina organizzativa. Vi aspettiamo dal 19 al 29 giugno per vivere insieme un'edizione che si preannuncia davvero speciale".