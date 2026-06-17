Acustica, il gran ritorno alle origini: sabato 20 giugno in concerto a Pagno

Un ritorno alle proprie radici musicali e umane. Sabato 20 giugno alle ore 21,30 il gruppo piemontese Acustica si esibirà all’agriturismo Antica Cascina Costa di Pagno, a pochi passi dal garage dove, oltre trent’anni fa, presero forma le prime canzoni della band.

Un luogo simbolico per la storia del gruppo, che proprio tra quelle colline mosse i primi passi artistici, costruendo nel tempo una cifra stilistica originale capace di intrecciare musica acustica, folk irlandese, country nordamericano, rock e canzone d’autore. Un percorso nato tra prove, incontri e lunghe sessioni creative, accompagnate dai caffè di Aldina e dalla pazienza dei vicini di casa.

Con cinque album pubblicati, l’ultimo dei quali nel 2022, gli Acustica continuano a proporre dal vivo un repertorio interamente composto da brani originali. Le loro canzoni raccontano ballate, leggende popolari e storie legate alla vita delle colline piemontesi, gli stessi luoghi che hanno ispirato la nascita del progetto artistico.

Sul palco saliranno Paolo Pelassa, Nicola Vianino alla sezione ritmica, Maurizio Ribotta alle chitarre, Fabio Allio alle tastiere e alla fisarmonica, Sara Rinaudo ai flauti, Marcella Scalvini al violino, Mauro Morello e Valerio Soleri alle voci.