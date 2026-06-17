A Magliano Alfieri torna “Sotto le stelle”

L'associazione 'Amici del Castello Alfieri', unitamente al Comune e alle associazioni del comune roerino, organizzerà sabato 27 giugno, a partire dalle ore 19, la diciottesima edizione di "Magliano sotto le stelle", serata enogastronomica estiva all’aperto.

La finalità dell’evento è quella di promuovere vini e prodotti locali, raccogliendo inoltre fondi per 2 premi di laurea da 500 euro cadauno, da conferire a studenti che abbiano elaborato tesi di laurea inerenti a problematiche legate al territorio all'Università di Agraria di Torino, divisione di vitivinicoltura e per l'acquisto di attrezzature utili alle associazioni maglianesi.

Nel corso del 2025, grazie a “Sotto le Stelle” si è potuta realizzare una mostra fotografica dal titolo "Scrivere con la luce, la Langa e il Roero di Antonio Adriano", con la stampa di un libro/catalogo che verrà omaggiato ai produttori aderenti all’ iniziativa. Durante la cena i vini dei produttori del Roero, Langhe e Astigiano, saranno in degustazione libera.

Il costo della cena, compresa degustazione, è di 40 euro. Dalle ore 18 alle 19 sarà possibile visitare il Museo-Castello di Magliano Alfieri dei Gessi.

Per maggiori informazioni e prenotazioni: stellemagliano@amicidelcastelloalfieri.org oppure 335 56 52 312 – 329 95 47 846.