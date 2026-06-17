Rosso e turchino da Alba oltreconfine: il Borgo Patin e Tesor conquista Chanaz

Le bandiere rosso e turchino del Borgo Patin e Tesor hanno colorato le piazze di Chanaz, in Francia, e sono valse al gruppo albese un'accoglienza che ha superato ogni aspettativa. Musici e Sbandieratori sono stati protagonisti della 14ª edizione della Parade Vénitienne, la grande festa barocca annuale della cittadina savoiarda soprannominata la "Piccola Venezia della Savoia", portando con sé non soltanto il folklore e le tradizioni del Palio di Alba, ma anche il frutto di un lungo lavoro di ricostruzione e rilancio del gruppo.

Invitati a esibirsi il 6 e 7 giugno scorsi, i venti componenti partiti per la trasferta francese hanno aperto la sfilata a ritmo di timpano e rullante, con al seguito oltre cento maschere veneziane ad animare le vie della cittadina e il suggestivo Canale di Savières. Tre le esibizioni in programma: bandiere in volo per tutta la giornata di sabato, con la suggestiva parata notturna accompagnata dai fuochi d'artificio, e poi ancora una replica nel pomeriggio di domenica.

“È stata una gratificazione enorme per tutti gli sforzi fatti negli ultimi anni”, racconta Miriam Busnari, viceresponsabile del Gruppo Musici, addetta alle pubbliche relazioni e segretaria del Borgo. “Pubblico, organizzatori e autorità locali ci hanno accolto con grande entusiasmo. Ringraziamo il Comune di Chanaz e Barbara Brun per l’accoglienza e l’ospitalità. Portare il nome di Alba e del nostro Borgo all'estero è stato motivo di orgoglio e, sinceramente, abbiamo raccolto un affetto e un successo oltre le aspettative”.

Per il Gruppo Musici e Sbandieratori, che nel 2024 ha festeggiato i trent'anni di attività e oggi conta oltre quaranta componenti, la trasferta di Chanaz ha rappresentato anche qualcosa di più. Da oltre vent'anni, infatti, il Borgo non affrontava esibizioni fuori dai confini nazionali. Nel mezzo, gli anni difficili segnati dal progressivo ridimensionamento del gruppo e dalla pandemia, che aveva messo a dura prova anche il piacere dello stare insieme.

“Vedere nuovamente le nostre bandiere sventolare all'estero è stata una piccola rinascita”, spiega ancora Busnari. “Chi ha vissuto i momenti più difficili sa quanta strada è stata fatta per ricostruire il gruppo. Oggi accanto alle personalità storiche ci sono tantissimi ragazzi che si sono integrati perfettamente, dai quattordicenni fino alle nuove leve di sette, otto e nove anni che già si esibiscono nelle manifestazioni locali. È bello vedere con quanto rispetto guardino alle tradizioni che possiamo trasmettere loro: rappresentano il nostro futuro migliore”.

E il calendario non concede soste. Il 21 giugno, il Borgo Patin e Tesor si esibirà in occasione della prima edizione di Serralunga Medievalis, mentre il 27 giugno parteciperà ai festeggiamenti per i quarant'anni della Banda musicale Giuseppe Gabetti di La Morra, nella quale militano, peraltro, due delle chiarine del Borgo. Dopo l'estate seguiranno l'appuntamento del 13 settembre a Castellinaldo d’Alba per la festa medievale, il Capitolo della Giostra in programma il 19 settembre e, naturalmente, tutte le energie saranno rivolte al Palio degli Asini di Alba del 4 ottobre.



Tutti gli aggiornamenti sulle attività del Borgo Patin e Tesor sono trasmessi dalle pagine ufficiali di Instagram e Facebook. Per rivedere le esibizioni dei Musici e Sbandieratori, è possibile visitare il canale YouTube dedicato.

Dietro ogni esibizione, da Vinum alle manifestazioni folkloristiche sul territorio fino alle trasferte oltreconfine, c'è un lavoro che prosegue tutto l'anno. Un impegno volontario che a Chanaz, per un fine settimana, ha permesso alle insegne rosso e turchino di tornare a sventolare lontano da casa, accolte dagli applausi e dall'affetto di un pubblico internazionale.