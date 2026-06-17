VOLLEY A3M / Savigliano avanti con Ambrogio Quaranta, il centrale classe 2003 è il primo riconfermato

È tempo di conferme in casa Savigliano. Messo da parte il tempo dedicato ai doverosi saluti dei protagonisti della passata stagione, il Volley Savigliano è lieto di annunciare la prima permanenza in vista del prossimo campionato di Serie A3 Credem Banca.

Vestirà, infatti, ancora i colori biancoblù Ambrogio Quaranta. Centrale del 2003, quella che si aprirà in autunno sarà per lui la quarta stagione al PalaSanGiorgio, dove è approdato nel 2023. In precedenza, il cerverese aveva vestito le maglie del Volley Got Talent Fossano fino al 2018 e del Cuneo Volley fino al 2022.

“Sono molto felice, non ho mai avuto dubbi sulla mia permanenza in squadra, perché sin dal giorno della salvezza la dirigenza ha fatto capire come ci fosse la volontà di continuare con me e altri ragazzi, nati e cresciuti in provincia – spiega “Ambro”. Ormai, sono quattro anni che sono qui, ma la voglia di migliorare è sempre la stessa, con la speranza di ritagliarmi uno spazio sempre maggiore e di essere un punto di riferimento per i ragazzi più giovani, anche solo in allenamento. Sono molto fiducioso del progetto che si sta creando, incentrato sulla linea verde. Non vedo l’ora di ritornare in palestra!”.

Il Volley Savigliano augura ad “Ambro” un’altra annata ricca di soddisfazioni, sempre a tinte biancoblu. Forza Savian!