Carrù, due giornate di riflessione e cultura su inclusione e disabilità: al castello arriva l'evento "Disabilità, comunità e progetto di vita"

Due giornate dedicate al confronto, alla cultura e all'inclusione per riflettere sulle linee guida di una società più aperta e accogliente.

Venerdì 26 e sabato 27 giugno gli spazi della sala "Rino Filippi", all'interno del castello di Carrù – sede storica della Bcc Alpi Marittime – in via Stazione 10, ospiteranno la rassegna "Disabilità, comunità e progetto di vita". L'iniziativa, nata da un'idea di Vicini Sempre Ets in stretta collaborazione con la stessa Bcc Alpi Marittime, propone quattro grandi appuntamenti pensati per stimolare la partecipazione attraverso idee, esperienze e momenti musicali.

Il fitto programma prenderà il via nella mattinata di venerdì 26, alle ore 9.15, con l'incontro intitolato "Riforma della disabilità: sperimentazione come ricerca-creazione". La sessione sarà incentrata su una serie di approfondimenti tecnici e normativi legati alla recente riforma del decreto legislativo 62/2024, analizzando da vicino le primissime esperienze di sperimentazione avviate a livello territoriale.

A seguire, alle ore 15, i riflettori si sposteranno sul tavolo di discussione "Disabilità e progetto di vita di tutti: rinnovare il legame sociale?", un dibattito incentrato sui nodi del welfare, della cittadinanza attiva, dell'autonomia e delle prospettive future per rafforzare l'inclusione sociale.

La giornata di venerdì si chiuderà con uno dei momenti più attesi della manifestazione: alle ore 18.30 la sala del maniero carruccese ospiterà infatti una lectio magistralis del professor Luigino Bruni. L'economista, saggista e giornalista terrà un intervento focalizzato sui concetti di comunità, legame sociale e territorio, analizzando da vicino la forza generativa e le naturali ambiguità che caratterizzano la moderna società civile.

Il finale della rassegna è invece previsto per il pomeriggio di sabato 27 giugno. Alle ore 16.30 la manifestazione saluterà il pubblico con il "Concerto Orchestra Inclusiva Giovanile Esagramma", un evento speciale che coniugherà musica, inclusione e partecipazione attiva. L'esibizione della formazione giovanile si propone come un'esperienza concreta mirata a valorizzare i talenti artistici e le relazioni interpersonali oltre ogni barriera.

L'intero progetto scientifico e culturale è realizzato in sinergia con l'Università del Piemonte Orientale, l'associazione Polis, le Cliniche Legali dell'UniTo e dell'Upo, l'Osservatorio Universitario Regionale sulla Disabilità e il progetto Sshine Upo 2025 intitolato "Disabilità e vita indipendente".

La partecipazione a tutti gli appuntamenti in calendario è completamente gratuita, ma è richiesta la prenotazione obbligatoria.

Per ricevere ulteriori informazioni ed effettuare la registrazione è possibile visitare i siti web istituzionali di Vicini Sempre Ets o della Bcc Alpi Marittime, oppure inquadrare direttamente il codice Qr presente sulla locandina ufficiale dell'evento.