Genola, al via la rivoluzione nella raccolta differenziata: arrivano i nuovi mastelli per l’indifferenziato

Al teatro Bonavia si terranno due incontri pubblici martedì 23 e giovedì 25 giugno per illustrare le novità del porta a porta e distribuire i contenitori. Dal 6 luglio, inoltre, verranno rimossi i cassonetti stradali nelle aree rurali. Il Consorzio Servizi Ecologia Ambiente (CSEA) e Aprica (Gruppo A2A) apre la nuova frontiera della raccolta rifiuti e il Comune di Genola è pronto a rientrarne tra gli aderenti.

Si prepara infatti a compiere un passo avanti decisivo nella gestione dei rifiuti, nel decoro urbano e nella tutela dell'ambiente, con l’introduzione del nuovo mastello per la raccolta del secco indifferenziato.

Questa innovazione comporterà un cambiamento radicale per la comunità: il vecchio sacco grigio, se esposto da solo, non servirà più. Per illustrare nel dettaglio le novità e consentire la capillare distribuzione dei nuovi contenitori, sono state organizzate due importanti serate informative, entrambe con inizio alle 20.30, al teatro Gianfranco Bonavia di via Combattenti. Gli incontri sono stati suddivisi per rispondere al meglio alle esigenze delle diverse zone del territorio.

Martedì 23 giugno – Serata dedicata alla campagna: un appuntamento cruciale per i residenti delle zone rurali. Durante la serata verrà spiegato nel dettaglio il funzionamento del nuovo servizio porta a porta. L'iniziativa si rende ‘stringente’, in vista dell'eliminazione definitiva dei cassonetti stradali, che prenderà il via a partire dal prossimo 6 luglio.

Giovedì 25 giugno – Serata dedicata al centro / porta a porta attivo: un incontro fortemente consigliato a tutti i cittadini che già usufruiscono della raccolta porta a porta.

Per questa fascia di popolazione, la serata sarà focalizzata su comunicazioni rapide e sulla consegna del nuovo mastello. Sul valore strategico di questo passaggio interviene direttamente il sindaco di Genola, Flavio Gastaldi. "Il futuro del nostro paese è nelle nostre mani, evidenzia il primo cittadino. Questo passaggio al nuovo mastello rappresenta un passo avanti decisivo per la cura, la pulizia e il valore del nostro territorio. Adattarsi alle nuove abitudini richiederà un piccolo sforzo iniziale da parte di tutti, ma i benefici in termini di sostenibilità e decoro saranno concreti e duraturi per l'intera comunità di Genola. Per questa ragione, invito caldamente ogni cittadino a partecipare alle serate informative del 23 e 25 giugno: la presenza e la collaborazione di ciascuno di noi sono l'unico modo per far funzionare al meglio il servizio e vincere insieme questa importante sfida civile".

Ecco tutte le informazioni utili per il ritiro del nuovo mastello per l’indifferenziato. Modalità di ritiro e deleghe: il ritiro del contenitore è strettamente legato all'utenza. Per poter ritirare il mastello è obbligatorio presentare il tesserino sanitario dell'intestatario Tari (o di un familiare convivente, purché maggiorenne). Nel caso in cui si volesse ritirare il contenitore per conto di terzi, il ritiro sarà consentito esclusivamente esibendo il tesserino sanitario originale del delegante.

Termini e scadenze rigidi: qualora un cittadino fosse impossibilitato a partecipare o a delegare qualcuno durante le due serate pubbliche, il mastello dovrà essere ritirato entro i successivi 30 giorni presso l'area ecologica comunale, aperta nei seguenti orari: lunedì: 14 – 17, mercoledì: 14– 17, sabato: 8– 17.

Viene fissata una scadenza tassativa. Scaduti i 30 giorni, i sacchetti grigi dell'RSU (indifferenziato) non verranno più ritirati in alcun modo dagli operatori ecologici, se non saranno posizionati all'interno del rispettivo mastello.