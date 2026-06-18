“Sulle tracce del Mastodonte roerino” escursione guidata a Vezza d’Alba

Si svolgerà mercoledì 24 giugno, con ritrovo alle ore 16 presso la chiesa di località Madonna del Guado, un’interessante escursione organizzata dal Museo Naturalistico del Roero di Vezza d'Alba.

La camminata avrà per titolo “Sulle tracce del Mastodonte roerino” e sarà un viaggio nella preistoria e nei luoghi dov’è vissuto il mastodonte Anancus, a cui il museo ha dedicato studi approfonditi, con la guida dell’esperto Giovanni Repetto.

Dal luogo della partenza si raggiungerà il Santuario di Madonna dei Boschi, dove è previsto un aperitivo prima del ritorno, previsto intorno alle ore 19.

Il Museo Naturalistico del Roero è nato agli inizi degli anni Ottanta, negli spazi della scuola elementare di Vezza d'Alba per avvicinare i bambini allo studio delle scienze naturali attraverso l'osservazione diretta del mondo naturale locale. Si è formata così una prima collezione di fossili di piccoli animali raccolti che si è arricchita nel tempo grazie all'impegno di insegnanti e collaboratori, enti e istituzioni.

Il museo si trova nella parte alta del paese, proprio davanti alla chiesa parrocchiale ed è composto da tre sale (geologica, entomologica, faunistica), più una grande aula multimediale immersiva. Il complesso è dotato inoltre di una mostra permanente di fotografie delle esperienze didattiche più significative, di cartelli con le schede degli alberi del Roero e il regolamento realizzato con le scuole per la tutela del bosco.

Con l'obiettivo di essere un Museo Naturalistico Turistico Ambientale, il museo è costituito da reperti rinvenuti esclusivamente nel Roero.

Per tutte le informazioni sulla camminata di mercoledì 24 giugno i riferimenti sono: 339 73 90 351 e 366 74 36 159. Gli organizzatori consigliano abbigliamento e scarpe adeguate. Il contributo richiesto è di 5 euro.