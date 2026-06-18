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Attualità | 18 giugno 2026, 08:30

A Trinità stasera in biblioteca serata informativa sulla “Riflessologia facciale”

Alle 20.30 la curatrice Giorgia illustrerà ai presenti la tecnica naturale per riportare equilibrio, benessere e armonia al proprio corpo

A Trinità stasera in biblioteca serata informativa sulla “Riflessologia facciale”

La salute passa anche attraverso il rilassamento, portato dal massaggio del corpo in alcuni suoi specifici punti vitali. Questa sera, giovedì 18 giugno, infatti, alla biblioteca civica di Trinità, alle 20.30, si spiegherà attraverso una serata informativa sulla “Riflessologia facciale “.

Il tuo corpo ti sta parlando… sai ascoltarlo? Ci occuperemo di una tecnica naturale per riportare equilibrio, benessere ed armonia”: spiega la curatrice dell’incontro Giorgia.

A cosa serve? Favorisce il benessere e l’equilibrio del corpo, aiuta a ridurre lo stress, tensioni e dolori, stimola l’autoguarigione agendo sui punti riflessi del viso”: ha infine aggiunto.

I posti sono limitati ed è obbligatoria l’iscrizione telefonando, fino ad esaurimento degli stessi, al 3519023795.

Cristiano Sabre

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