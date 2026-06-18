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Attualità | 18 giugno 2026, 09:32

"Anziani.com" all'oasi di Crava-Morozzo nel ricordo di Mauro Fissore [FOTO]

Il progetto, come sempre, coinvolge i comuni di Beinette, Castelletto Stura, Margarita, Montanera e Morozzo

Nell’ambito del Progetto “Anziani.com” fra i comuni di Beinette, Castelletto Stura, Margarita, Montanera e Morozzo, si è voluto organizzare una passeggiata nell’Oasi Crava-Morozzo con partenza da Morozzo, accompagnati da due preparatissimi guardia parco Ivan e Franco con Nicola.

La passeggiata è stata voluta per ricordare ed omaggiare Mauro Fissore che nel 2024 , nello stesso periodo aveva accompagnato lo stesso gruppo.

Un percorso dove natura e silenzio ricordano l’impegno di una vita spesa da Mauro per la tutela e la valorizzazione delle aree protette del Cuneese.

Mauro Fissore ex sindaco Morozzo e responsabile della vigilanza delle Aree Protette Alpi Marittime, conosceva ogni sentiero, fronda e specchio d’acqua di questo luogo.

"Camminare qui significa ripercorrere i suoi passi e la sua dedizione professionale che ha lasciato un segno indelebile in tutto il territorio".

redazione

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