Cuneo e le Langhe in lutto: addio a Giovanni Ferrero, storico Provveditore e custode delle tradizioni di Novello

Cuneo e le Langhe piangono la scomparsa del dottor Giovanni Ferrero, mancato all'età di 92 anni.

Per oltre quarant'anni Ferrero è stato un punto di riferimento assoluto per l'istruzione provinciale: entrato nel Provveditorato dopo gli studi in Giurisprudenza, ne è diventato la guida dal 1987 al 1999, distinguendosi per la difesa dei plessi scolastici montani e chiudendo la carriera nel 2001 come sovrintendente a Torino.

Un uomo di rigida etica professionale e instancabile dedizione. Parallelamente all'alto profilo professionale, il dottor Ferrero ha coltivato un amore viscerale per il suo comune d'origine, Novello.

L'amministrazione comunale ne piange la scomparsa, ricordando l'impegno politico come consigliere, il contributo culturale nel Consiglio della Biblioteca e il fiero legame con il gruppo degli Alpini. Autore di preziose ricerche storiche sulle feste, i mestieri e le tradizioni locali, Ferrero viene ricordato come un cittadino esemplare e generoso, il cui operato resterà un patrimonio prezioso per l'intera comunità.

"Con profonda commozione ricordiamo il Dott. Giovanni Ferrero, che ci ha lasciati, evidenziano dal Comune, ma che al tempo stesso lascia un’impronta indelebile nel cuore di Novello. Per molti anni il Dott. Ferrero ha servito la comunità come Consigliere comunale con quella discrezione, competenza e quel senso del dovere che lo hanno sempre contraddistinto. Ha dedicato tempo, passione e impegno anche al Consiglio della Biblioteca, convinto che la cultura rappresentasse una delle radici più profonde e preziose di una comunità. Ma soprattutto è stato il custode della nostra memoria. Con pazienza, rigore e amore ha raccolto, studiato e raccontato le tradizioni novellesi.

"È stato inoltre un fedelissimo membro del gruppo Alpini di Novello, a cui era molto legato. Grazie alle sue ricerche oggi conosciamo meglio le feste, i mestieri e le storie di chi ci ha preceduto. Con il suo lavoro ha contribuito a custodire l’identità di Novello, affinché non andasse perduta. Uomo gentile e sempre disponibile, parlava poco di sé e molto del suo paese, al quale ha dedicato una parte importante della sua vita. Il suo esempio, il suo impegno e il suo amore per il nostro Comune resteranno un patrimonio prezioso per tutta la comunità".

Ferrero lascia la moglie Anna, i figli Paola con Piero, Don Michele e Antonio con Giusy, gli amati nipoti Roberto, Daniele, Tommaso, Anna e Bianca.

I funerali provenienti dall'Ospedale Santa Croce si svolgeranno nella Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Bosco in Cuneo venerdì 19 giugno alle ore 10.00, seguirà tumulazione nel cimitero di Novello.

Le Sante Messe di Settima e Trigesima saranno celebrate nella Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Bosco Mercoledì 24 giugno alle ore 18,00 e Venerdì 17 luglio alle ore 18,00.

Il Santo Rosario sarà recitato nella Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Bosco Giovedì 18 giugno alle ore 17,30.