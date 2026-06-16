Motociclista si scontra con un trattore a Bossolasco: elitrasportato a Verduno in gravi condizioni

E’ stato elitrasportato in codice rosso all'ospedale di Verduno il conducente della motocicletta che nel pomeriggio di oggi, martedì 16 giugno, è andata a scontrarsi con un trattore mentre percorreva la strada provinciale 32 tra Bossolasco e Serravalle Langhe, in Alta Langa.

L’incidente si è verificato all’altezza dell’incrocio con via Ave, presso quella la Fontana Azzurra.

Da chiarire l’esatta dinamica dello scontro che ha visto il centauro – un uomo del 1964 residente a Serravalle Langhe – avere la peggio, mentre risulta illeso il giovane alla guida del trattore.

Immediata la richiesta dei soccorsi. Sul posto è stato fatto convergere l’elicottero del servizio di emergenza di Azienda Zero, i cui sanitari hanno prestato le prime cure al ferito, che si presentava comunque cosciente, prima di disporne il trasferimento in ospedale.

Sul posto sono intervenuti anche pattuglie della Polizia Locale dell’Unione Montana Alta Langa, dei Carabinieri di Diano d’Alba – impegnati nei rilievi – e di Bossolasco, cantonieri della Provincia e del servizio Sicurezza Ambiente per la bonifica del sito da oli e benzina sulla carreggiata.