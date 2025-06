Dal primo pomeriggio di venerdì 20 giugno si potrà transitare in Francia dal Colle dell’Agnello

Con una settimana di anticipo rispetto alla data del 27 giugno, indicata dagli amministratori francesi per la conclusione dei lavori nell’abitato di Fontgillarde, comune di Molines nell’Alto Queyras, si potrà finalmente transitare attraverso il valico del Colle dell’Agnello.

Dal primo pomeriggio di venerdì 20 giugno, infatti, la strada provinciale sarà percorribile per auto, moto e bici in entrambi i sensi di marcia.

Da una decina di giorni era già possibile raggiungere la sommità del Colle (2744 metri di altitudine), essendo stato ultimato lo sgombero neve, ma non si poteva scendere in Francia per via dei lavori che interessavano la prima borgata che si trova scendendo dal valico.

“Ringrazio i tecnici della Provincia per aver predisposto per tempo i lavori di messa in sicurezza della carreggiata e le autorità francesi che hanno accolto le nostre sollecitazioni per anticipare il prima possibile la conclusione dei lavori nel tratto di strada di loro competenza. Il transito del Colle dell’Agnello – afferma Silvano Dovetta, consigliere provinciale con delega alla Montagna e presidente dell’Unione montana valle Varaita – è cruciale per l’economia turistica della valle, del Saluzzese e di tutto il Cuneese”.