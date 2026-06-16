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Cronaca | 16 giugno 2026, 18:31

Frontale tra due auto sulla Provinciale tra Baraccone di Castagnito e Neive

Forti rallentamenti in tuta la zona per effetto dell’incidente verificatosi poco prima delle 17

Immagine d'archivio

Immagine d'archivio

Si registrano forti rallentamenti sulla viabilità di una vasta zona a causa di un incidente verificatosi presso la zona artigianale di Baraccone di Castagnito, all’altezza della sede della ditta Proteco, sulla strada per Neive.

Qui, pochi minuti prima delle ore 17, due vetture sono andate a scontrarsi frontalmente.

Al momento non si conoscono numero ed esatte condizioni dei feriti, alle cure del 118.

Uno dei conducenti, rimasto incastrato nell’abitacolo della vettura, è stato liberato liberato grazie all’intervento dei Vigili del fuoco arrivati sul posto dal Distaccamento di Alba.

La circolazione stradale nella zona risulta fortemente rallentata con code che interessano sia la viabilità proveniente da Neive e diretta ad Alba che la quella sulla complanare che affianca l’autostrada Asti-Cuneo in direzione Castagnito-Neive.

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