Furti e danneggiamenti ai danni di auto nel centro di Cuneo: responsabile condannato a un anno e quattro mesi

Un anno, quattro mesi e 500 euro di multa. È questa la pena inflitta dal Tribunale di Cuneo nei confronti di A.A.L., accusato di aver danneggiato e saccheggiato nel cuore della notte diverse automobili nella zona compresa tra via XX Settembre, corso Galileo Ferraris e piazza Europa a Cuneo nelle prime ore del 22 gennaio 2023.

Come spiegato da un sovrintendente della Squadra Mobile della Questura cuneese, l'uomo, accusato anche di furto aggravato, era stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza in orari compatibili coi danneggiamenti : “Le immagini lo hanno inquadrato nella galleria di piazza Europa verso via XX Settembre alle 5,04 del 22 gennaio - ha spiegato -. In alcune riprese si vede che indossa scarpe grigie con con stringhe arancioni”.

Poi, pochi giorni dopo, durante un servizio di pedinamento, l’uomo venne ripreso coi telefonini e fermato da una pattuglia: “Aveva gli stessi vestiti e le stesse scarpe – aveva affermato il poliziotto -. A.A.L. viveva in via Fossano, a casa della compagna. Qui, a seguito di un decreto di perquisizione, è stata trovata la refurtiva”.

Tra i vari oggetti rubati dalle auto, anche un paio di occhiali griffati di un residente di via Schiaparelli: “Quella mattina sono sceso di casa e ho trovato il vetro dell’auto rotto – aveva spiegato il testimone -. L’avevo parcheggiata in via XX Settembre” (leggi qui).

In aula, anche la proprietaria di una Yaris parcheggiata in via Saluzzo da cui, nella notte del 24 gennaio, era stato portato via uno zaino con dentro alcuni indumenti per un valore di circa 200 euro.