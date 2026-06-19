Savigliano, la pediatra Abello lascia: incarico provvisorio in arrivo dal 20 luglio

Cambio in arrivo nel servizio di Pediatria di Libera Scelta a Savigliano. La dott.ssa Francesca Abello lascerà infatti il proprio incarico; al suo posto è prevista l’assegnazione di un medico con incarico provvisorio, che opererà nella stessa sede e prenderà servizio a partire dal 20 luglio.

Nel periodo transitorio, gli assistiti potranno fare riferimento alle altre pediatre cittadine secondo un calendario definito. Dal 29 giugno al 9 luglio sarà disponibile la dott.ssa Daniela Pellegrino, contattabile telefonicamente al numero 335.5373695, preferibilmente nella fascia oraria 7.30-9.00. Dal 10 al 17 luglio subentrerà la dott.ssa Giulia Folgori, reperibile al numero 351.4908293, con preferenza di contatto tra le 8.00 e le 10.00.

I dettagli relativi al nuovo pediatra incaricato, compresi gli orari di ambulatorio, saranno comunicati con una successiva nota informativa che verrà pubblicata entro l’avvio dell’attività.

Dal 1° luglio gli assistiti della dott.ssa Abello saranno comunque assegnati automaticamente al nuovo medico, fermo restando il diritto alla libera scelta. Sarà quindi possibile optare per un altro Pediatra di Libera Scelta tra quelli disponibili, sia online attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico o l’applicazione “Il mio medico” sul portale Salute Piemonte (accesso con SPID, CIE o TS-CNS), sia recandosi agli sportelli multifunzionali dell’ASL.

Per le operazioni allo sportello è necessario presentarsi con tessera sanitaria e documento di identità; in caso di delega, occorre la documentazione firmata e la copia del documento del delegante. Gli sportelli sono attivi a Savigliano presso l’ospedale SS. Annunziata (dal lunedì al venerdì, 8.00-17.00), a Fossano in via Ospedale 23 (8.00-17.00) e a Racconigi in via Ospedale 4 (8.00-16.00).