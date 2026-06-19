Successo per il corso salvavita di "BattiKuore" in CNA: in arrivo nuove date

Successo di pubblico all'incontro gratuito sull'utilizzo del defibrillatore. L'associazione BattiKuore continua la sua missione di cardio-protezione sul territorio. Saper cosa fare in caso di arresto cardiaco può fare la differenza tra la vita e la morte.

Una consapevolezza che cresce sempre di più sul territorio cuneese grazie all'impegno instancabile dell'associazione BattiKuore, che prosegue senza sosta la sua campagna di formazione gratuita e aperta alla cittadinanza per l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE o Defibrillatore Automatico Esterno).

Nella serata di ieri 17 Giugno presso, la sede di CNA Cuneo a Borgo San Dalmazzo ha ospitato un nuovo appuntamento formativo che ha fatto registrare il tutto esaurito. Artigiani, commercianti e privati cittadini, hanno partecipato con grande attenzione alla sessione teorica e pratica.

Sotto la guida attenta degli istruttori dell'associazione, si è potuto apprendere come fare il massaggio cardiaco e le modalità di funzionamento del DAE, uno strumento tanto semplice quanto cruciale nei primi, decisivi minuti di un'emergenza medica. Così tanta adesione e interesse conferma che la strada intrapresa è quella giusta.

CNA ha partecipato con estremo interesse insieme a tutte le persone che hanno scelto di investire il proprio tempo per imparare a salvare una vita, consapevoli che la cultura del primo soccorso deve diventare patrimonio di tutti. Nuovi appuntamenti in arrivo anche per il prossimo futuro: per chi non è riuscito a partecipare alla serata e le numerose richieste rimaste in sospeso, l'associazione BattiKuore ha già confermato che a breve verranno stabilite e comunicate nuove date per i prossimi corsi sul territorio. I dettagli sui futuri incontri verranno resi pubblici nei prossimi giorni.

Per rimanere aggiornati e prenotare il proprio posto ai corsi gratuiti, ma a numero chiuso per garantire la qualità della prova pratica, è possibile seguire i canali social dell'associazione o contattare direttamente i referenti.