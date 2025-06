Alba, disordini in zona Stazione: il sindaco Gatto chiede al prefetto una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza

Dopo l’ultimo episodio di scontro con tafferugli e violenze andato in scena sabato 14 giugno nell’area intorno alla stazione ferroviaria in piazza Trento e Trieste ad Alba , martedì 17 giugno il sindaco Alberto Gatto ha chiesto formalmente al Prefetto di Cuneo Mariano Savastano la convocazione di una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica sul problema.

«L’area circostante la stazione ferroviaria cittadina - ha spiegato il sindaco Gatto al prefetto Savastano nella lettera - è stata, infatti, interessata nel corso degli ultimi mesi da ripetute azioni violente, scontri tra gruppi di giovani ed episodi di spaccio di stupefacenti. Più in particolare, il Comandante della Polizia Locale, dott. Antonio Di Ciancia, mi riferisce di numerose violazioni dell’art. 688 c.p. e dell’art. 9 L. 48/2017, nonché di reati di rissa, danneggiamenti d’auto e violenza privata, tutti risultanti da verbali delle forze dell’ordine accorse in tali occasioni o registrate dalle telecamere di sicurezza, nei giorni 30 aprile, 21 e 26 maggio, 14 e 15 giugno. Alla luce di quanto accaduto, ritengo che sarebbe di grande utilità un confronto istituzionale sul tema e per questo motivo Le chiedo cortesemente, ove condividesse la mia preoccupazione, di voler convocare una riunione del Comitato di Ordine Pubblico e Sicurezza su questo problema».

«Attraverso una lettera nella giornata di martedì 17 giugno – spiega il sindaco Alberto Gatto – ho provveduto a relazionare al Prefetto i disagi che si sono verificati nell’area della stazione dei treni. Nelle ultime settimane si sono verificati alcuni episodi incresciosi che hanno destato preoccupazione nella cittadinanza e, che come Amministrazione, vogliamo gestire con la massima serietà e attenzione. Pertanto, riteniamo opportuno affrontare la problematica con una riunione straordinaria del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, alla presenza di tutte le forze dell’ordine del territorio».