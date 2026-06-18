Intelligenze artificiali, intelligenze umane: la psicoterapia di ieri, di oggi e di domani

“Non c’è più…

Nonna per me era un posto sicuro, anzi, il posto sicuro…

Quando sei bambino l’unica cosa che può darti un minimo di sollievo da quel vuoto che percepisci dentro mentre la terra trema di fronte a una famiglia che non esiste più è dare la colpa a te stesso. Se mamma e papà non stanno più insieme è per colpa mia e se è così posso punirmi... Meglio questo dell’impotenza…

La separazione e il divorzio dei miei genitori sono una deflagrazione in me che ha sparso brandelli di cuore qua e là, che tornano a farmi visita come carboni ancora ardenti su cui soffia il vento del dolore che ho conosciuto dentro. L’altro giorno mi sono fermato ad osservare quel papà che tutte le mattine, puntuale, parcheggia l’auto per strada, scende, suona ed aspetta che la mamma accompagni la loro figlia piccola per essere portata all’asilo. Ho percepito negli occhi di quella bimba una ferita sanguinare dietro un sorriso teso a mascherare il dolore che potrebbe arrecare ai suoi genitori la possibilità di mostrarla veramente, perché sa, intimamente, che questo potrebbe fare loro male. Quella bimba non sa che quella ferita tornerà a sanguinare ogni volta che la solitudine le busserà alla porta. Qualche volta porterà con sé l’indignazione di essere venuta al mondo che cercherà di nascondere sotto il tappeto dei ricordi, ma non sarà mai abbastanza, perchè per certi dolori non esistono contenitori… L’unica via è lasciare andare…

Sai dottore cos’è la cosa che mi ha aiutato di più da quando ci vediamo…?

Ti ho raccontato tanto della mia vita… Insieme abbiamo dato senso a qualcosa di più grande di me che non ho potuto scegliere, ma che è capitato. Ho riconosciuto di essere stato veramente bravo a sopravvivere nonostante tutto. Ho imparato a gestire l’ansia e quella tristezza che in certi momenti della vita entrava dai pori della mia pelle come la pioggia fine di novembre che quasi non percepisci finche non ti trovi inzuppato fino al midollo. Ho addirittura osato diventare padre, nonostante la consapevolezza di quanto male possa fare essere figlio e il terrore di fare rivivere ai miei figli l’incubo di una separazione e un divorzio.

Ti sembrerà strano; ciò che mi ha aiutato di più non è stato quando abbiamo fatto tutto questo, ma quando ti ho percepito con me in quel dolore. Non so se a te sia mai successo qualcosa di simile e sinceramente non è questo il punto, ma nei tuoi occhi lucidi è stato come percepire una luce in quel vuoto. Per la seconda volta nella vita ho sentito una presenza che non ha paura di sporcarsi le mani. Questo mi ha dato speranza, perché rischiare di essere felici è ciò che adesso mi spaventa di più, soprattutto dopo la perdita di nonna, ma so che posso provarci.

Sei stato come il mio sguardo su quella bimba e tutto ha avuto un senso.

Molte volte la nostra famiglia non è quella che abbiamo ricevuto, ma è nell’amore che abbiamo avuto il coraggio di cercare là fuori nel mondo, in qualunque forma esso sia. Questo penso possa curare ogni cosa, indipendentemente da cosa possa esserti accaduto nella vita. Grazie”.

Ciò che è raccontato nelle righe precedenti è il nucleo fondante della psicoterapia. Si chiama sintonizzazione affettiva profonda ed è un processo clinico in cui la scienza della cura e della mente, per essere tale, non ha altra scelta che manifestarsi attraverso le misteriose logiche dell’amore.

Questo è ciò che nessuna intelligenza artificiale potrà mai riproporre, perché è frutto di una scelta di libero arbitrio agita da una coscienza di sé.

Questo è ciò che ci rende Intelligenze Umane…



Avere cura molto più che curare

Il Centro Clinico Salus Gentis (Saluzzo, Cn) è un centro di eccellenza nel trattamento dei disturbi psicosomatici non rispondenti ai trattamenti medici standard e in sessuologia clinica. L’approccio multi-professionale e multi-dimensionale di ultima generazione, con una presa in carico integrata, propone percorsi di cura specifici e adattati alle esigenze del singolo paziente, con l’obiettivo di lavorare sulle cause alla base dello scompenso (molto spesso multi-fattoriali), invece che esclusivamente sulla gestione dei sintomi. Le finalità di questo approccio risiedono nella prevenzione delle ricadute, nel rinforzo al benessere individuale e, in caso di patologie croniche, nel miglioramento della qualità della vita.

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