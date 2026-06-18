San Damiano Macra festeggia Sant’Antonio da Padova tra fede, sport e tradizione

Torna la tradizionale Festa di Sant’Antonio da Padova, in programma da sabato 20 a lunedì 22 giugno 2026. Tre giornate che uniranno momenti religiosi, iniziative sportive, musica, gastronomia e appuntamenti per famiglie e bambini, nel segno della devozione al Santo e della valorizzazione delle tradizioni locali.

La festa è legata alla storica Cappella campestre di Sant’Antonio, poco fuori dall’abitato e immersa nel verde della Valle Maira. Da generazioni il luogo rappresenta un importante riferimento spirituale per la comunità e ogni anno torna al centro della processione religiosa che rinnova una tradizione profondamente radicata nella storia del paese.

Il programma prenderà il via sabato 20 giugno alle 14 in piazza Caduti con la gara di bocce “Pétanque” a coppie sorteggiate. A seguire aperitivo con dj set e, dalle 19, la serata paella con sangria, dolce e caffè, su prenotazione. La serata sarà accompagnata dai vinili di Remo DJ, per un viaggio musicale tra grandi classici e atmosfere estive.

Domenica 21 giugno sarà la giornata centrale delle celebrazioni religiose. Alle 10.45 partirà la processione dalla chiesa parrocchiale alla cappella di Sant’Antonio, accompagnata dalla Banda Musicale di Castelletto di Busca. Seguirà la Santa Messa animata dal gruppo corale “La Reis” di San Damiano Macra, quindi la benedizione degli automezzi e un aperitivo comunitario. Nel pomeriggio, alle 16.30, in chiesa parrocchiale si terranno Rosario e benedizione dei bambini. Alle 17 spazio ai più piccoli con il laboratorio naturalistico “L’essenza delle cose”, mentre alle 19 è in programma la serata porchetta, seguita dal concerto gratuito dei Sonadors.

Lunedì 22 giugno la festa si chiuderà all’insegna dello sport e della convivialità. Dalle 17 saranno attivi i gonfiabili per i bambini, mentre alle 18.30 prenderà il via la quinta edizione della Sant’Antonio Sunset Run, corsa e camminata non competitiva ad anello tra le borgate del paese. A seguire, alle 19.30, la tradizionale gran polentata e, in serata, l’intrattenimento musicale di Daniela & Lino.

In preparazione alla festa patronale, giovedì 18 e venerdì 19 giugno alle 21 si terranno inoltre la Santa Messa e l’omelia presso la cappella campestre di Sant’Antonio. Informazioni, aggiornamenti e dettagli organizzativi sono disponibili sul sito e sui canali social della Pro Loco di San Damiano Macra.