Celle di Macra e Macra, al Cantunal va in scena “Il segreto delle pietre” su Hans Clemer

In occasione di San Giovanni, il Cantunal di Borgata Castellaro si trasforma in un palcoscenico d’eccezione per ospitare Il segreto delle pietre, visita teatralizzata dedicata ad Hans Clemer. L’iniziativa, pensata per bambini, famiglie e adulti curiosi, propone un viaggio nel tempo tra arte, leggenda e memoria del territorio.

Protagonisti della narrazione saranno la signora Agnese e il bizzarro pittore Hans, che accompagneranno gli spettatori tra storie di antichi mercanti, acciugai e segreti nascosti tra i muri di pietra. Lo spettacolo promette un racconto divertente e poetico, capace di valorizzare la suggestiva atmosfera dell’edificio medievale del Cantunal e di restituire al pubblico una pagina viva della storia locale.

La visita guidata teatralizzata unisce il patrimonio culturale dell’Alta Valle Maira alla figura di Hans Clemer, offrendo un’esperienza immersiva in cui la memoria storica dialoga con il teatro. Un elemento originale dell’attività sarà il coinvolgimento dei bambini, che diventeranno i veri modelli di una grande opera d’arte.

Sono previste cinque repliche: venerdì 19 giugno alle ore 15, sabato 20 giugno alle ore 10.30 e alle 15, domenica 21 giugno alle ore 10.30 e alle 15. Lo spettacolo si terrà presso l’edificio de Il Cantunal a Borgata Castellaro.

L’evento è organizzato dai Comuni di Celle di Macra e di Macra, con la collaborazione dell’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira, ed è a cura dell’Associazione DialogArt. La partecipazione è gratuita, mentre per informazioni è possibile contattare l’indirizzo e-mail dell’Ecomuseo.

L’attività rientra nel progetto di rigenerazione culturale e sociale B.R.I.C.A. – Borghi Resilienti di Innovazione Culturale e Ambientale, finanziato dal PNRR nell’ambito del Bando Borghi.