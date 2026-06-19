A Monterosso Grana nasce l'associazione “San Sebastiano e San Giacomo” APS

Dopo il successo delle serate culturali organizzate lo scorso anno presso la Cappella di San Sebastiano, prende ufficialmente vita l’Associazione San Sebastiano e San Giacomo APS, una nuova realtà associativa nata con l'obiettivo di promuovere e valorizzare il patrimonio culturale, storico e sociale del territorio.

L’associazione, recentemente costituita, si propone di sviluppare attività dedicate alla diffusione della cultura locale attraverso l’organizzazione di presentazioni di libri, mostre, conferenze, incontri di approfondimento, serate musicali e altre iniziative aperte alla comunità e ai visitatori della valle Grana.

Per l’estate 2026 è previsto un programma di eventi concentrato nei mesi di luglio e agosto, con appuntamenti che si svolgeranno principalmente presso la suggestiva Cappella di San Sebastiano, recentemente restaurata e oggi nuovamente fruibile dalla popolazione e dai turisti.

La stagione culturale sarà inaugurata lunedì 30 giugno alle ore 21 presso la sala dell’oratorio di Monterosso Grana con una serata dedicata alla musica occitana e ai balli tradizionali, un momento di festa e condivisione aperto a tutti.

Il primo appuntamento letterario è invece in programma il 1°luglio presso la Cappella di San Sebastiano, sempre alle ore 21, con la presentazione del libro “Come fragole rifiorenti” di Stefania Di Luce, un incontro che offrirà al pubblico l’opportunità di conoscere l’autrice e dialogare sui temi affrontati nell’opera.

Tutti gli eventi saranno ad ingresso gratuito.

L’associazione invita residenti, villeggianti e visitatori a partecipare alle iniziative in programma, cogliendo l’occasione per scoprire e visitare la Cappella di San Sebastiano.