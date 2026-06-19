Saluzzo: iniziati i lavori di via Santa Chiara, nell'alto centro storico

Iniziati i lavori di riqualificazione di via Santa Chiara, una delle strade più suggestive dell’alto centro storico di Saluzzo, oggetto di un importante intervento per i quali sono stati destinati 440 mila euro, grazie alle economie di bilancio del 2025.

Il cantiere è partito da piazzetta san Bernardo dove sono in atto i lavori per la realizzazione della rete di condotta delle "acque bianche", che finora non c’era e che ha l’obiettivo dimigliorare il deflusso delle precipitazioni e prevenire problemi strutturali alla strada, molto compromessa negli ultimi anni e per la quali si è reso necessario l'intervento.

Gli scavi davanti alla chiesa di San Bernardo, che nasce tra il 1310 ed il 1320 come semplice cappella entro la prima cerchia di mura della città, ha fatto emergere, tra il materiale di risulta “ossa di scheletro di vecchie sepolture non databili ( in una sorta di fossa tombale) e tracce di primi impianti e adattamenti dell’edificio sacro realizzati secoli sul terreno roccioso - informa l’archeologa Monica Girardi della Ft Scavi che segue i lavori .

La chiesa ora chiusa al culto, ebbe un passato importante per Saluzzo: dal 1554 per tre secoli fu parrocchia del borgo di San Martino.

Tra i lavori in programma è prevista la costruzione di un nuovo marciapiede in pietra di Luserna, dalla chiesa di San Bernardo fino a Palazzo Monterosso, già istituto d’arte Bertoni, al centro di un importante intervento di riqualificazione ( il via dovrebbe essere prossimo) per diventare sede della scuola di formazione salesiana Cnos Fap.

Il percorso pedonale, in continuità con gli altri del centro storico, avrà una lunghezza di circa 100 metri e una larghezza di un metro. Completeranno l’intervento il ripristino e la messa in sicurezza della pavimentazione stradale - affermano dall’Ufficio tecnico diretto dall’architetto Flavio Tallone.

Come molte vie della parte alta della città, via Santa Chiara è pavimentata con ciottoli di fiume che, secondo le verifiche tecniche, risultano attualmente posati direttamente sul terreno naturale. Il cantiere consentirà la realizzazione di un nuovo sottofondo di circa 50 centimetri, costituito da diversi strati di materiali misti, ghiaia e sabbia, studiati per garantire maggiore stabilità e ridurre il rischio di buche, cedimenti e avvallamenti.

L’Ufficio tecnico comunale ha già predisposto la gara d’appalto. Una volta affidati i lavori, l’impresa incaricata avrà a disposizione circa cinque mesi per completare l’intervento.

Durante l’esecuzione dei lavori saranno inevitabili chiusure temporanee e limitazioni al traffico nel tratto interessato. Attualmente è chiusa la svolta da via Tapparelli in via San Giovanni, davanti alla chiesa di San Bernardo.

"La riqualificazione era tra gli obiettivi del nostro programma amministrativo – sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici Francesca Neberti–. Non appena si sono liberate le risorse, abbiamo scelto di destinarle a questo angolo del centro storico, che necessitava da tempo di interventi per migliorare la viabilità e il decoro urbano. Al termine dei lavori la via sarà più funzionale e più curata, ma manterrà intatto il suo carattere storico e l’identità che la rendono così apprezzata anche dai turisti".