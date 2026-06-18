Francesco Perano racconta “Amore oltre le fiamme”, la storia che commuove Trinità

“Un piccolo miracolo nato fra le ceneri della guerra”. È così che può essere descritta la vicenda che, quasi 80 anni fa – a partire dal 23 luglio 1946 – ha unito il militare tedesco Franz e la trinitese Maria, nel contesto del secondo conflitto mondiale.

Una storia insolita, dal titolo “Amore oltre le fiamme”, che è riuscita a far incontrare due anime che, “sulla carta”, avrebbero dovuto essere contrapposte: da un lato un soldato dell’esercito nazista, dall’altro una giovane donna antifascista, vittima – insieme alla sua famiglia e alla comunità di Trinità – del tragico incendio passato alla storia come la “Brusatà”. Proprio Franz, però, riuscì a proteggerla da conseguenze ancora più gravi.

Questa vicenda è stata raccontata con sensibilità da Francesco Perano, studente trinitese di terza media, che ha rielaborato il racconto tramandato fino a oggi, suscitando profonda commozione nella sindaca Ernesta Zucco, destinataria del testo.

A testimoniarlo è la stessa prima cittadina: “Francesco, dopo aver partecipato alle commemorazioni della Brusatà nel 2024 e 2025, è rimasto colpito dalla storia d’amore raccontata durante una rappresentazione. È venuto in municipio, mi ha intervistata prendendo spunto dalla vicenda reale di mia zia Maria e ha scritto un testo toccante. Ho pianto durante la lettura: ha dimostrato grande sensibilità e una notevole ricchezza espressiva”.

Il racconto si apre con parole che restituiscono il senso profondo della vicenda: “Ci sono storie che la guerra cancella e altre che, nonostante tutto, riescono a sopravvivere. Restano custodite tra fotografie ingiallite, lettere e ricordi tramandati. Quella di Maria e Franz appartiene a questa seconda categoria: una storia nata tra le macerie della Seconda guerra mondiale e sopravvissuta oltre il fragore delle armi e delle fiamme che devastarono Trinità”.

Dalle testimonianze raccolte emergono anche i contorni storici: “Durante gli anni più difficili del conflitto il paese visse paura e privazioni. Le tensioni tra occupanti tedeschi, partigiani e sostenitori della Resistenza segnarono profondamente la comunità. Tra le famiglie colpite vi fu quella di Maria: il padre, membro del Comitato di Liberazione Nazionale, fu più volte nel mirino delle autorità tedesche e rischiò la fucilazione. La rappresaglia arrivò con l’incendio della casa di famiglia, affacciata sulla piazza principale. Le fiamme distrussero tutto, costringendo i sopravvissuti a trasferirsi in condizioni precarie”.

È proprio in questo contesto che nasce il legame tra Maria e Franz: “Aveva diciotto anni quando lo conobbe. Un’amicizia apparentemente impossibile: lei apparteneva a una famiglia perseguitata, lui indossava la divisa dell’esercito occupante. Eppure la realtà si rivelò più complessa. Franz non era mosso dall’odio: aveva perso moglie e figlio durante un bombardamento in Germania. La guerra gli aveva già tolto tutto”.

Tra i due si sviluppò un rapporto fatto di fiducia e protezione: “Nei momenti più pericolosi, Franz cercava di avvisare la famiglia dei rastrellamenti. Il loro legame si rafforzò mentre il peso della guerra continuava a gravare sulle loro vite”.

Con la fine del conflitto arrivò però la separazione: “Quando i soldati tedeschi rientrarono in patria, anche Franz dovette partire. Prima di andarsene chiese a Maria di seguirlo in Germania. Era una proposta nata da un sentimento autentico, ma lei non riuscì ad accettare. Non per mancanza d’amore, bensì per la difficoltà di lasciare la propria famiglia e un paese ancora ferito, per trasferirsi in una nazione associata alle sofferenze appena vissute”.

Le loro strade si divisero, ma il legame non si interruppe: “Le lettere continuarono a viaggiare per anni tra Italia e Germania. Franz non smise mai di scrivere e, in alcune occasioni, riuscirono anche a rivedersi”.

Rimane così la memoria di un amore nato nel momento meno probabile: una storia che non si è trasformata in una vita condivisa, ma che ha saputo resistere al tempo, alle distanze e alle ferite della guerra.