Lo Spazio culturale piemontese di Saluzzo porta a Ceva il libro "Cuneesi per sempre"

Lo Spazio culturale piemontese di Saluzzo, va in tourneé a Ceva.

Domenica 21 giugno, alle 21 verrà presentato nel teatro Marengo, il libro “Cuneesi per sempre” curato dalla professoressa Angela Delgrosso, fondatrice dello spazio, nell’ambito dello spettacolo musicale “Armonie Bianche” con la cantante soprano saluzzese Sabina Nata. La serata fa parte della tre giorni di celebrazioni per i 50 anni della Pubblica Assistenza Anpas Croce Bianca Ceva che coinvolgeranno città e territorio.

L'evento sarà condotto da Camilla Nata, giornalista Rai e il vvolume sarà introdotto dalla scrittrice Candida Rabbia.

“Cuneesi per sempre” raccoglie 20 racconti che propongono una guida emozionale per scoprire la città vera, quelli dei portici bassi di via Roma e quelli lunghi di corso Nizza e poi la grande piazza Galimberti dove aleggia ancora l’eco della Resistenza, viale degli Angeli, le chiese, i conventi, la Cuneo del chiassoso mercato del martedì e delle gelaterie e pasticcerie, nelle cui vetrine fanno mostra i rinomati cuneesi al rum. Una città importante, che deve essere conosciuta non solo perché Totò ci ha fatto il militare, ma perché racchiude storia e tradizioni che hanno contribuito a rendere grande il “Bel Paese”.

Verrà dato spazio anche al libro “Io e Sofia” di Antonio Stasi, altra opera tenuta a battesimo dalla Spazio culturale piemontese di Saluzzo.