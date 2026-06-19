CBT ITALIA al fianco di Giovanni Panzera nella traversata delle Alpi sulle tracce di Walter Bonatti

Dal prossimo 6 luglio, Giovanni Panzera, ambassador CBT ITALIA, partirà da Stolvizza, in Friuli Venezia Giulia, per affrontare una straordinaria traversata delle Alpi ispirata al celebre viaggio compiuto da Walter Bonatti settant'anni fa. Un percorso di circa 2.500 chilometri e oltre 71.000 metri di dislivello che attraverserà Italia, Austria, Svizzera e Francia fino a raggiungere il Colle di Nava, in Liguria.

Ad accompagnarlo in questa avventura sarà la CBT ITALIA Grak Gravel, una bicicletta progettata per affrontare senza compromessi lunghe distanze, terreni differenti e condizioni imprevedibili. Un mezzo che unisce leggerezza, affidabilità, controllo e comfort, caratteristiche fondamentali per sostenere una sfida di questa portata.



GRAK Gravel GRX 827 1x12v Di2 disc, Fulcrum Rapid Red 900

2.969,00 €

Per CBT ITALIA non si tratta semplicemente di una sponsorizzazione, ma della conferma di una filosofia precisa: realizzare biciclette capaci di trasformare l'ambizione in esperienza concreta, accompagnando atleti e appassionati là dove iniziano le vere avventure.

Con oltre un mese di viaggio previsto, un carrellino da 35 kg al seguito e migliaia di chilometri da percorrere tra strade alpine, mulattiere e sentieri, la traversata di Giovanni Panzera rappresenta il banco di prova ideale per una gravel nata per esplorare senza limiti.

Nei prossimi mesi CBT ITALIA seguirà e racconterà ogni fase dell'impresa, condividendo immagini, emozioni e testimonianze di un viaggio che unisce sport, scoperta e cultura.

Perché ogni grande avventura inizia da un sogno e continua grazie all'affidabilità di ciò che ci accompagna lungo il cammino.

Non solo gravel!



Dura-Ace R9270 12v Di2, Newmen Streem Vonoa Allround A.49/A.54

5.590,00 €

Scopri l’intera gamma su www.cbtialia.com oppure lasciati ispirare dal vivo nel nostro showroom di Via Genova 15 a Cuneo. Perché alcune emozioni vanno oltre le immagini.

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