Arredare e rinnovare la casa spendendo pochissimo: arrivano i nuovi arrivi e le grandi occasioni d'estate da Europrezzi!

Con l'arrivo della stagione estiva e il desiderio diffuso di rinnovare gli ambienti domestici, sia interni sia esterni, Europrezzi propone una nuova selezione di articoli a prezzi straordinariamente

competitivi.

Una risposta concreta ed economica per chi vuole rinfrescare il look della propria abitazione o del proprio giardino senza gravare sul bilancio familiare.

I Nuovi Prodotti in Evidenza

Orologio stazione doppia visuale (32cm) – € 10,00



L'orologio da parete bifacciale ("doppia visuale"), caratterizzato da un design retrò che richiama i vecchi orologi delle stazioni ferroviarie. È sorretto da un supporto in metallo lavorato con riccioli decorativi in stile ferro battuto bianco. Il quadrante presenta numeri arabi grandi e ben leggibili su fondo chiaro.

Lanterna da appendere (32x23 cm) – € 5,00



Una lanterna decorativa dalla forma sferica, caratterizzata da un fitto intreccio geometrico di colore bianco che ricorda lo stile macramè o rattan. È dotata di una solida corda in fibra naturale ideale per appenderla ai rami degli alberi in giardino, sotto un porticato o in veranda per creare un'atmosfera accogliente. Al centro ospita l'alloggiamento per una candela o un punto luce.

Tagliere in acacia – € 5,00



Un tagliere da cucina rettangolare, robusto e dallo spessore generoso. Realizzato in legno massello di acacia, si distingue per le venature naturali e fiammate tipiche di questa essenza, che alternano tonalità chiare e scure dando un aspetto rustico e al contempo elegante, ottimo anche come vassoio da portata per salumi e formaggi.

Pouf animaletto (63x32x30 cm) – € 15,00



Simpatici pouf poggiapiedi o piccole sedute pensate per la cameretta dei bambini o come elemento di design giocoso. Sono rivestiti in ecopelle o tessuto scamosciato e rifiniti nei dettagli per riprodurre le sembianze di diversi animali (tra cui si riconoscono un ippopotamo, un elefantino e un cagnolino). Sono dotati di quattro piedini corti per mantenerli stabili sollevati da terra.

Ventilatori – € 16,00 o € 24,90 (variabile a seconda del modello)



Ventilatori elettrici verticali con griglia di protezione a raggiera e pale scure, ideali per rinfrescare gli ambienti domestici durante l'estate. Sono disponibili in scatola di montaggio e appartengono alla linea di modelli Capri e Cerdeña. Presentano una base a croce o circolare e un'altezza regolabile.

Quadri moderni assortiti (60x60x2 cm) – € 3,00



Stampe artistiche su tela tesa montate su telaio, pronte da appendere per decorare le pareti di casa. I soggetti sono assortiti: dalle immagini mostrate spiccano composizioni floreali dai colori vivaci e accesi (come papaveri e vasi di fiori) con sfondi che richiamano paesaggi marittimi o terrazze estive.

Assortimento mobiletti da interno – a partire da € 30,00



Una ricca gamma di cassettiere e stigliature salvaspazio in legno leggero, prevalentemente verniciate in tonalità chiare (bianco, panna) accostate al legno naturale o decapato. Molti di questi mobiletti presentano scritte decorative sui cassetti (come la parola "Home") o pomelli vintage in metallo e ceramica, perfetti per arredamenti in stile Shabby Chic o provenzale.

Non lasciarti sfuggire queste incredibili promozioni! La convenienza ti aspetta nei punti vendita Europrezzi, ma ricorda: gli stock sono limitati e i prodotti vanno a ruba!

Dove Trovarci

Vieni a scoprire l'intero assortimento e tutte le altre offerte attive direttamente nei nostri negozi. Il personale di Europrezzi è pronto ad accoglierti nei seguenti punti vendita sul territorio: