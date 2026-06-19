Arredare e rinnovare la casa spendendo pochissimo: arrivano i nuovi arrivi e le grandi occasioni d'estate da Europrezzi!

Con l'arrivo della stagione estiva e il desiderio diffuso di rinnovare gli ambienti domestici, sia interni sia esterni, Europrezzi propone una nuova selezione di articoli a prezzi straordinariamente
competitivi.
Una risposta concreta ed economica per chi vuole rinfrescare il look della propria abitazione o del proprio giardino senza gravare sul bilancio familiare.
I Nuovi Prodotti in Evidenza
Orologio stazione doppia visuale (32cm) – € 10,00
L'orologio da parete bifacciale ("doppia visuale"), caratterizzato da un design retrò che richiama i vecchi orologi delle stazioni ferroviarie. È sorretto da un supporto in metallo lavorato con riccioli decorativi in stile ferro battuto bianco. Il quadrante presenta numeri arabi grandi e ben leggibili su fondo chiaro.
Lanterna da appendere (32x23 cm) – € 5,00
Una lanterna decorativa dalla forma sferica, caratterizzata da un fitto intreccio geometrico di colore bianco che ricorda lo stile macramè o rattan. È dotata di una solida corda in fibra naturale ideale per appenderla ai rami degli alberi in giardino, sotto un porticato o in veranda per creare un'atmosfera accogliente. Al centro ospita l'alloggiamento per una candela o un punto luce.
Tagliere in acacia – € 5,00
Un tagliere da cucina rettangolare, robusto e dallo spessore generoso. Realizzato in legno massello di acacia, si distingue per le venature naturali e fiammate tipiche di questa essenza, che alternano tonalità chiare e scure dando un aspetto rustico e al contempo elegante, ottimo anche come vassoio da portata per salumi e formaggi.
Pouf animaletto (63x32x30 cm) – € 15,00
Simpatici pouf poggiapiedi o piccole sedute pensate per la cameretta dei bambini o come elemento di design giocoso. Sono rivestiti in ecopelle o tessuto scamosciato e rifiniti nei dettagli per riprodurre le sembianze di diversi animali (tra cui si riconoscono un ippopotamo, un elefantino e un cagnolino). Sono dotati di quattro piedini corti per mantenerli stabili sollevati da terra.
Ventilatori – € 16,00 o € 24,90 (variabile a seconda del modello)
Ventilatori elettrici verticali con griglia di protezione a raggiera e pale scure, ideali per rinfrescare gli ambienti domestici durante l'estate. Sono disponibili in scatola di montaggio e appartengono alla linea di modelli Capri e Cerdeña. Presentano una base a croce o circolare e un'altezza regolabile.
Quadri moderni assortiti (60x60x2 cm) – € 3,00
Stampe artistiche su tela tesa montate su telaio, pronte da appendere per decorare le pareti di casa. I soggetti sono assortiti: dalle immagini mostrate spiccano composizioni floreali dai colori vivaci e accesi (come papaveri e vasi di fiori) con sfondi che richiamano paesaggi marittimi o terrazze estive.
Assortimento mobiletti da interno – a partire da € 30,00
Una ricca gamma di cassettiere e stigliature salvaspazio in legno leggero, prevalentemente verniciate in tonalità chiare (bianco, panna) accostate al legno naturale o decapato. Molti di questi mobiletti presentano scritte decorative sui cassetti (come la parola "Home") o pomelli vintage in metallo e ceramica, perfetti per arredamenti in stile Shabby Chic o provenzale.
Non lasciarti sfuggire queste incredibili promozioni! La convenienza ti aspetta nei punti vendita Europrezzi, ma ricorda: gli stock sono limitati e i prodotti vanno a ruba!
Dove Trovarci
Vieni a scoprire l'intero assortimento e tutte le altre offerte attive direttamente nei nostri negozi. Il personale di Europrezzi è pronto ad accoglierti nei seguenti punti vendita sul territorio:
- GENOLA – Via Frassinetto 5
- SALUZZO – Via Cuneo 12
- POCA PAGLIA – Borgo San Martino 12
- RIVAROLO – Corso Re Arduino 83