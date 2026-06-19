First personal coin e Tino Paiolo: la Dao Tracking al servizio della filiera del Castelmagno Dop

Il cibo non è una commodity, è molto di più e, alcuni prodotti, ce lo raccontano benissimo. Il Castelmagno DOP è uno di questi.

È un formaggio, ma è anche, e soprattutto, l'espressione di un territorio, una comunità, una filiera, un insieme di saperi, relazioni e responsabilità, che nel tempo lo hanno reso una delle eccellenze più riconoscibili del Made in Italy agroalimentare.

A partire da questa convinzione e, dopo mesi di lavoro congiunto, First Personal Coin (FPC), startup creata per semplificare l’accesso a tecnologie e modelli di business del Web 3.0, coniugando tecnologia all’avanguardia, competenza economica e acume legale, insieme a Tino Paiolo, brand leader nel suo mercato e profondamente legato alla Valle Grana e al mondo del Castelmagno DOP, annunciano la loro collaborazione per l'applicazione della tecnologia DAOTracking (Decentralized Autonomous Organization / Organizzazione Autonoma Decentralizzata) alla filiera del Castelmagno.

Si tratta di un passaggio importante per FPC perché è una rappresentazione concreta di come noi intendiamo l'innovazione.

Anzitutto, occorre sottolineare che la DAO Tracking nasce per questo: raccogliere, ordinare, agevolare, automatizzare e rendere trasparenti le informazioni all’interno della filiera, rendendo più chiaro e verificabile e, al contempo, snello, il percorso che porta un prodotto dalla sua origine fino al consumatore.

Nel caso del Castelmagno DOP, significa accompagnare digitalmente un patrimonio fatto di latte, montagna, lavorazione, affinamento, territorio e identità.

Come ogni DOP, il Castelmagno, è normato dal proprio disciplinare e vive dentro un sistema di regole, controlli e certificazioni.

In particolare, la tecnologia non sostituisce questo sistema ma anzi, lo rafforza. Aggiunge, da un lato, l'automatizzazione dei processi e le economie che ne conseguono per i produttori, dall'altro un nuovo livello di trasparenza, accessibilità e fiducia: un livello capace di parlare al consumatore finale, ai mercati, agli operatori, ai distributori e a tutti gli interlocutori che chiedono sempre più spesso di conoscere non solo cosa stanno acquistando, ma da dove arriva, come è stato prodotto, se è sostenibile e che caratteristiche ha.

Sono economie concrete, non teorie: meno tempo per la raccolta dati, meno errori, meno costi di gestione delle scorte, processi di rintracciabilità che passano dall’essere una costosa seccatura ad un asset commerciale. In sintesi, per chi opera in filiere di qualità - DOP, IGP, biologico - questo significa avere finalmente uno strumento disciplinare, agilmente, lungo tutta la filiera.

E’ chiaro quindi che in questo senso, l'applicazione della DAO Tracking al Castelmagno DOP rappresenta un primo passo significativo: una delle primissime — se non la prima in assoluto — esperienze in Italia in cui una tecnologia DAO viene messa al servizio di una DOP agroalimentare, e in particolare di una filiera casearia di alta qualità. Uno strumento dunque utile a proteggere e raccontare meglio ciò che il Castelmagno è, semplificando la vita di chi lo produce.

Le DOP sono un patto tra produttori, territorio e consumatori. È la promessa che dietro un nome ci siano un luogo preciso, regole condivise, pratiche produttive, responsabilità e una storia collettiva. Rendere questa promessa più visibile, più verificabile e più comprensibile significa rafforzare il valore economico e culturale della filiera.

Per FPC, lavorare con Tino Paiolo significa entrare in relazione con un prodotto iconico e con una realtà che ha costruito la propria identità attorno alla qualità, al latte crudo, all'affinamento, alla montagna e alla riconoscibilità delle forme. Significa anche dimostrare che blockchain, DAO e smart contract non sono strumenti riservati alla finanza o al mondo cripto, ma possono diventare infrastrutture leggere, concrete e utili per l'economia reale. Soprattutto quando l'economia reale è fatta di prodotti irripetibili.

“Abbiamo scelto di specializzarci in applicazioni DAO” ha affermato Mariano Giovanni Carozzi, fondatore e Ceo di FPC “perché vogliamo costruire strumenti che semplificano, tutelano e promuovono le grandi filiere del Made in Italy. E perché chi le presidia oggi — chi decide di muoversi adesso, mentre questi strumenti stanno ancora ridisegnando lo standard del settore — si trova in una posizione diversa da chi li adotterà quando saranno ormai la norma.”

La collaborazione con Tino Paiolo apre quindi un percorso. Un percorso che parte dal Castelmagno DOP, ma guarda a un tema più ampio: come le tecnologie decentralizzate possano aiutare le filiere di qualità a difendere la propria autenticità, rafforzare la fiducia, generare valore e dialogare con mercati sempre più attenti alla trasparenza.

Il valore del Made in Italy è grande e riconosciuto. Abbiamo il dovere di proteggerlo, raccontarlo e renderlo sempre più riconoscibile — e vendibile — con strumenti adeguati al tempo in cui viviamo.

Con DAO Tracking, FPC vuole contribuire a questo passaggio: mettere la tecnologia al servizio dei prodotti, delle comunità e delle filiere che hanno qualcosa di vero da raccontare. Dunque, in definitiva, Tino Paiolo è il primo capitolo di questo percorso e la Valle Grana è un luogo perfetto da cui partire.

Da sinistra, Mariano Giovanni Carozzi, fondatore di FPC con i soci Stefano Colmo e Francesco Nova