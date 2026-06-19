Ferrero festeggia la fedeltà al lavoro: 1.082 dipendenti "anziani" premiati nel ricordo della presidente onoraria Maria Franca Ferrero

Venerdì 26 giugno il Gruppo Ferrero tornerà a celebrare una delle tradizioni più storiche e radicate della vita professionale dei propri dipendenti. Un’occasione per ricordare un sistema di valori profondi in cui la famiglia industriale albese crede e in cui tutto il Gruppo si riconosce. Un modo per festeggiare la fedeltà dei dipendenti Ferrero che da 25, 30, 35 e 40 anni fanno parte di una grande famiglia allargata.

Quella del 2026 è la 53ª edizione della Premiazione Anziani, si colloca nell’80° anniversario dell’azienda ed è la prima edizione senza la signora Maria Franca Ferrero, presidente onoraria del gruppo, scomparsa a febbraio, da sempre profondamente legata a questa cerimonia che quest’anno vede celebrare 1.082 persone in tutto il mondo che hanno raggiunto un traguardo straordinario nel loro percorso con Ferrero: 357 dipendenti con 25 anni di anzianità, 308 dipendenti con 30 anni di anzianità, 374 dipendenti con 35 anni di anzianità, 43 dipendenti con 40 anni di anzianità

I dipendenti delle società italiane del Gruppo Ferrero verranno premiati con una cerimonia in programma nell’auditorium della Fondazione.

Al termine della premiazione, anche qui secondo tradizione, saranno conferite le borse di studio che la Fondazione Ferrero assegna ai figli dei dipendenti e degli anziani pensionati.