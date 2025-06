Tunnel di Tenda, esercitazione binazionale di emergenza il 24 giugno. Sarà la CIG a decidere come si passa

In vista della prossima apertura ufficiale del Tunnel di Tenda, prevista per venerdì 27 giugno 2025, la Prefettura francese del Dipartimento delle Alpi Marittime di Nizza, d’intesa con la Prefettura di Cuneo, ha organizzato un’importante esercitazione sul campo, con l’obiettivo di testare l’efficacia del Piano di Soccorso Binazionale (PSB).

L’attività, prevista per il pomeriggio di martedì 24 giugno, si svolgerà all’interno della galleria stradale e simulerà uno scenario di emergenza, concordato in fase preparatoria nel corso di riunioni in videocollegamento tra le autorità dei due Paesi.

L’allarme sarà attivato alle ore 13.00, con conclusione prevista intorno alle ore 16.00.

L’esercitazione rientra nell’ambito degli impegni dell’Accordo di Parigi del 12 marzo 2007 e tiene conto delle recenti innovazioni introdotte nei dispositivi e negli impianti di sicurezza della galleria, attualmente oggetto di aggiornamento nel nuovo PSB.

Alla simulazione prenderanno parte i servizi di soccorso e pronto intervento italiani e francesi, secondo le procedure condivise tra i due versanti.

Attenzione alla viabilità: durante le operazioni, la circolazione sulle strade di accesso al Colle di Tenda sarà soggetta a deviazioni e rallentamenti, a causa dei posti di blocco e filtraggio previsti dal Piano di Sicurezza Binazionale. L’accesso al tunnel sarà consentito esclusivamente ai mezzi di emergenza.

L'esercitazione è tappa obbligata in vista della Conferenza intergovernativa in programma la mattina del 27 giugno (non il 26, come sempre detto), in cui si decideranno, finalmente, le modalità di passaggio nella galleria. Il 27 pomeriggio, alle 18, l'inaugurazione e, incrociamo le dita, il via alla circolazione dal girno dopo - con che orari e modalità non si sa - per gli automobilisti.