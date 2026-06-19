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Eventi | 19 giugno 2026, 07:21

Fossano, aperitivo con l’autore per Gianmario Bonino e il libro “Le avventure di Barbè”

Sabato 20 giugno alle 17.30 in via Cavour l’incontro con lo scrittore organizzato dalla Libreria Le Nuvole, con i saluti e il dialogo di Egidio Belotti e Maurizio Grande

Fossano, aperitivo con l’autore per Gianmario Bonino e il libro “Le avventure di Barbè”

A Fossano è in programma un nuovo appuntamento culturale con “Aperitivo con l’autore”, dedicato a Gianmario Bonino e al suo libro Le avventure di Barbè. Tre storie fossanesi. L’incontro si terrà sabato 20 giugno alle 17.30 nell’area pedonale di via Cavour, con la partecipazione dell’autore e il confronto con Egidio Belotti e Maurizio Grande.

L’iniziativa è proposta dalla Libreria Le Nuvole e unisce presentazione letteraria e momento conviviale, con un aperitivo offerto al termine dell’evento. Il libro, come suggerisce il sottotitolo, raccoglie tre storie ambientate a Fossano, in un percorso narrativo che lega memoria, territorio e identità locale.

L’appuntamento si svolgerà in uno degli spazi più frequentati del centro cittadino, in via Cavour, a conferma della volontà di portare la cultura fuori dai luoghi tradizionali e di renderla accessibile a un pubblico ampio. L’incontro offrirà anche l’occasione per approfondire il lavoro di Bonino e il contenuto dell’opera, attraverso il dialogo diretto con i presenti.

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