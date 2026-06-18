Corneliano celebra i Live Forever: al Cinema Vekkio il concerto del decennale

Serata di musica e festa al Cinema Vekkio di Corneliano d’Alba, dove sabato 20 giugno dalle 21 andrà in scena “Live Forever 2016/2026”, concerto speciale per celebrare i dieci anni della band.

Sul palco un viaggio musicale di due ore e mezza interamente dedicato alla grande tradizione britannica: dai Beatles agli Oasis, passando per David Bowie, Elton John e The Cure, con incursioni anche nel repertorio di Queen e Muse. Un percorso che ripercorre decenni di musica “made in UK”, tra classici intramontabili e sonorità più contemporanee.

I Live Forever nascono dall’incontro tra due generazioni accomunate dalla passione per il Brit pop e per le icone della musica inglese: da un lato l’eredità dei Beatles, dall’altro l’energia degli Oasis. Dopo il debutto live nel 2016, il progetto si è ampliato nel tempo, costruendo un repertorio sempre più ricco e trasversale.

L’attuale formazione vede Max Fontana alla voce, Claudio Cussotto al basso, Max Manera alla batteria, Mauro Cordero alle tastiere e cori e Claudia Costa alle chitarre e seconda voce.

Al termine del concerto è prevista una spaghettata di festeggiamento. L’ingresso è gratuito, riservato ai soci Arci e Arcigay, con possibilità di tesseramento in loco. Durante la serata sarà attivo il servizio bar.

L’evento è organizzato da Arci Risvolte in collaborazione con Arci Cinema Vekkio.