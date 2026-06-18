“Venerdì Vibranti”, a Boves due serate di spettacolo e musica sotto le stelle

Tornano a colorare l’inizio dell’estate bovesana i “Venerdì Vibranti”, la rassegna organizzata dall’associazione La Sporta che trasformerà piazza e centro cittadino in un grande palcoscenico a cielo aperto, tra intrattenimento, musica e spettacoli per tutte le età. Il programma 2026 si articola in due appuntamenti, venerdì 19 e 26 giugno, con proposte pensate per coinvolgere famiglie, bambini e pubblico di ogni età.

Si comincia venerdì 19 giugno alle 20.30 con l’immancabile Baby Dance, seguita dai giochi del Ludobus che animeranno la serata per i più piccoli. Alle 21 spazio all’energia della scuola di circo “Fuma che n’duma”, con la partecipazione anche della bovesana Giulia Marro. Tra i momenti più attesi, alle 21.20, la tradizionale Battaglia dei Cuscini, spettacolo che da oltre vent’anni coinvolge e diverte il pubblico, mentre alle 22.45 salirà sul palco la Swing and Soda Band, formazione di 14 elementi pronta a far ballare la piazza con sonorità swing per oltre un’ora e mezza.

Il secondo appuntamento, venerdì 26 giugno, riproporrà dalle 20.30 la formula vincente con Baby Dance e Ludobus, per poi lasciare spazio a una serata all’insegna dello stupore. Alle 21.15 andrà in scena “Air Jukebox”, spettacolo acrobatico a 15 metri d’altezza firmato da Luca Piallini e Prismabanda, mentre alle 21.30 sarà la volta delle suggestive “Bolle” di Thomas Goodman, show poetico e visivo dedicato all’arte delle bolle di sapone. Gran finale dalle 22.30 con il concerto dei The Garden Band.