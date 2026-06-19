Villafalletto, alla “Nera” il Duo Anthìtesis: arpa e fisarmonica per un viaggio nella musica francese

Prosegue la stagione musicale “Grandae Musica a Villa – Incanti [S]conosciuti” con il secondo concerto in programma sabato 27 giugno alle ore 20.45 presso la Confraternita della Misericordia, nota come “La Nera”. Protagonista della serata sarà il Duo Anthìtesis, formato da Francesca La Carrubba all’arpa ed Ezio Ghibaudo alla fisarmonica, che proporrà un originale recital interamente dedicato alla musica francese tra Ottocento e Novecento.

Il programma, dal titolo “Impressions, à la française”, presenta un percorso raffinato attraverso alcune delle pagine più suggestive di César Franck, Claude Debussy, Maurice Ravel e Camille Saint-Saëns. Le opere, trascritte e arrangiate dagli stessi interpreti, sono pensate per un organico inconsueto come quello di arpa e fisarmonica, con l’obiettivo di esplorarne le potenzialità timbriche e ampliare il repertorio cameristico.

Ad aprire il concerto sarà il Prélude, Fugue et Variation op. 18 di Franck, pagina di intensa spiritualità e rigore formale, seguita dalla celebre Petite Suite di Debussy, con i suoi quattro movimenti ricchi di colori impressionisti. L’atmosfera si farà poi fiabesca con Ma Mère l’Oye di Ravel, evocazione musicale del mondo dell’infanzia, prima della chiusura affidata alla trascinante Danse macabre op. 40 di Saint-Saëns, suggestivo poema sinfonico qui riletto in chiave cameristica.

Il dialogo tra arpa e fisarmonica, strumenti apparentemente lontani, si traduce in una tavolozza sonora sorprendentemente omogenea, capace di esaltare tanto la trasparenza melodica quanto la ricchezza armonica delle composizioni. Un viaggio musicale che accompagna l’ascoltatore dalle atmosfere del tardo Romanticismo fino alle suggestioni dell’impressionismo francese.

Ezio Ghibaudo, diplomato con il massimo dei voti e attivo a livello internazionale, vanta collaborazioni con importanti istituzioni musicali e un’intensa attività concertistica, oltre a numerose pubblicazioni e incisioni. Francesca La Carrubba, formatasi al Conservatorio di Cuneo e perfezionatasi anche all’estero, affianca all’attività concertistica una consolidata esperienza didattica e collaborazioni con prestigiose orchestre.

Il concerto si inserisce nel calendario della rassegna che valorizza luoghi e repertori meno convenzionali, offrendo al pubblico un’esperienza musicale di qualità in un contesto suggestivo.