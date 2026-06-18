Ceva, danza protagonista con “Insoliti Sipari”: stage e spettacoli al Castello Pallavicino

Torna l’appuntamento con “Insoliti Sipari”, il festival dedicato alla danza e allo spettacolo dal vivo promosso dall’Associazione Culturale In Quinta ETS, che dal 9 al 23 luglio animerà i giardini del Castello Pallavicino. Tra i momenti centrali dell’edizione 2026, la seconda edizione dello Stage di Danza di Mezza Estate, le cui iscrizioni resteranno aperte fino al 30 giugno.

Dal 13 al 17 luglio il Castello ospiterà una settimana di formazione rivolta a bambini e ragazzi dai 7 anni, con lezioni di danza classica, contemporanea, hip hop e flamenco tenute da professionisti del settore. Tra i docenti figurano Susanna Campo per la danza classica, Eliana Oliva per i più piccoli, Fabrizio Santi e Daniele Baldi per l’hip hop e Meri Forestieri per il flamenco, con l’accompagnamento musicale dal vivo del percussionista Beppe Cotella. Durante lo stage sarà inoltre possibile assistere a spettacoli di compagnie internazionali, arricchendo l’esperienza formativa con uno sguardo sulle tendenze artistiche contemporanee.

Accanto allo stage, il festival proporrà quattro serate aperte al pubblico, tutte alle 21.30. Si parte il 9 luglio con “Passione Spagnola”, con ballerini del Teatro alla Scala e il gruppo di flamenco di Mara Terzi. Il 15 luglio spazio ai giovani con una serata dedicata ai nuovi talenti, mentre il 16 luglio andrà in scena “Graces” della coreografa Silvia Gribaudi. Gran finale il 23 luglio con la MM Contemporary Dance Company e lo spettacolo “The Wall – Dance Tribute”, sulle musiche dei Pink Floyd.

I biglietti per gli spettacoli hanno un costo di 20 euro, con posti limitati a 200 e prenotazione consigliata. In caso di maltempo, gli eventi si terranno al Teatro Marenco.

Nel corso degli anni, “Insoliti Sipari” si è affermato come uno degli eventi culturali di riferimento dell’estate cebana, grazie a una proposta che unisce qualità artistica, formazione e valorizzazione del territorio. Il festival è realizzato con il contributo della Fondazione CRC e il patrocinio di Regione Piemonte, Comune di Ceva, Confcommercio, Uisp e Atl del Cuneese.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare l’associazione all’indirizzo ass.inquinta@gmail.com o ai numeri 338 5228451 e 0174 722338.