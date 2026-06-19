Riccardo Ambrogio nominato vicepresidente del Parco del Monviso

Nuovo incarico per Riccardo Ambrogio all’interno dell’Ente di Gestione delle Aree Protette del Monviso. Nel corso della seduta del Consiglio dell’Ente che si è svolta martedì 16 giugno, il consigliere è stato nominato vicepresidente del Parco del Monviso.

Ambrogio rappresenta il Comune di Pontechianale nel Consiglio dell’Ente e ne fa parte sin dalla sua costituzione, avvenuta nel 2016.

La sua nomina alla vicepresidenza arriva a coronamento di un percorso decennale di presenza e collaborazione all’interno dell’organismo che governa le aree naturali protette.

“La presenza di un rappresentante di Pontechianale nel Consiglio del Parco – spiegano dall’Ente - è prevista dalla normativa regionale del 2009(Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità). Il Comune dell’alta Valle Varaita ha diritto a designare un proprio delegato poiché oltre il 20 per cento della sua superficie ricade all’interno delle aree protette gestite dal Parco del Monviso”.



