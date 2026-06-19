Alba: conclusi i laboratori creativi e di bricolage nei centri di incontro cittadini [FOTO]

Con il mese di giugno si sono conclusi gli appuntamenti dedicati alla creatività e al bricolage all’interno dei Centri di Incontro cittadini.

Ogni mercoledì, nel Centro di Incontro di via Rio Misureto, si è ritrovato il gruppo di bricolage guidato dalla volontaria Franca Penna che, con fantasia, passione e manualità, ha proposto numerosi laboratori creativi. Il gruppo, incontro dopo incontro, ha accolto un numero sempre crescente di partecipanti, confermando l’interesse e l’apprezzamento per questa iniziativa.



Si sono inoltre conclusi, in vista della pausa estiva, gli appuntamenti dell’atelier creativo organizzati da Lollipop e realizzati grazie al contributo della Fondazione CRC. Durante il percorso sono state proposte diverse attività artistiche e manuali, tra cui pittura, ceramica, kintsugi e molte altre tecniche espressive, offrendo ai partecipanti occasioni di apprendimento, sperimentazione e condivisione.

“I laboratori – dichiara l’assessora alle Politiche sociali Donatella Croce - rappresentano appuntamenti particolarmente importanti perché non costituiscono soltanto un’opportunità per apprendere una tecnica artistica o realizzare un manufatto, ma soprattutto momenti di incontro, socializzazione e inclusione. Attraverso queste attività si favoriscono la partecipazione attiva, la costruzione di nuove relazioni e il rafforzamento del senso di comunità”.



