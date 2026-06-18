“La Musica è Viva”: a Cervasca una serata di musica popolare italiana al femminile per sostenere i bambini del Kenya

Sabato 27 giugno 2026, l’Associazione Kairune ODV, con il prezioso sostegno del CSV Società Solidale ETS di Cuneo, invita la cittadinanza a un appuntamento speciale all'insegna della solidarietà, della cultura e delle tradizioni musicali.

A partire dalle ore 21:00, il Teatro all’Aperto (Arena) di Cervasca ospiterà il concerto “La Musica è Viva” del gruppo Madame.

Un viaggio nella musica popolare con lo sguardo delle donne

Lo spettacolo delle Madame propone un vero e proprio "giro nella musica popolare italiana", riletto e interpretato interamente attraverso la sensibilità e lo sguardo femminile. Il quartetto, composto da musiciste di talento che uniscono voci, fisarmonica, chitarra e percussioni tradizionali (come i tamburi a cornice), porterà sul palco l'energia, le storie e la passione del repertorio folk della nostra penisola.

La serata, a ingresso libero, ha una forte impronta solidale. Durante l'evento verranno infatti raccolte offerte destinate a favore dei bambini della "Don Cugnod Primary School" di Meru, in Kenya. Partecipare significa quindi non solo godersi una serata di grande musica sotto le stelle, ma anche contribuire concretamente a sostenere l'istruzione e il futuro dei più piccoli in un contesto di vulnerabilità.

Per informazioni è possibile contattare i referenti dell'iniziativa: