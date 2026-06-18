Savigliano, un “pulminoamico” per la comunità Papa Giovanni XXIII

"Un progetto importante, nel segno del rapporto pubblico-privato". È stato presentato in Municipio, a Savigliano, il progetto “Pulminoamico”: prevede la donazione di un mezzo di trasporto – in comodato gratuito per due anni – alla Comunità Papa Giovanni XXIII da parte della società "Alter Srl - Pulminoamico". Quest'ultima finanzierà l'operazione cercando sponsor del territorio che vogliano applicare il logo della propria attività o azienda sulla carrozzeria del mezzo. L'iniziativa ha il patrocinio del comune di Savigliano.

“Pulminoamico” ha circa 120 progetti attivi in diverse regioni d’Italia e da ben 19 anni si propone di essere un ponte fra il profit e il non profit. La Papa Giovanni, in questo caso, godrà di un mezzo gratuito per le proprie esigenze, senza alcun costo di gestione per tutta la durata del contratto. Gli sponsor, dall'altro lato, potranno beneficiare di un'alta visibilità e di un ritorno d'immagine per la natura solidale del progetto (con detrazioni fiscali significative).

"Si tratta di un momento che sancisce la collaborazione fra l'Amministrazione Comunale, la Comunità Papa Giovanni XXIII ed un operatore privato, Pulminoamico, che provvederà a raccogliere la pubblicità degli operatori economici di Savigliano, i quali avranno la possibilità di sostenere gli interventi solidali nel nostro territorio – affermano il sindaco Antonello Portera e l'assessore alle politiche sociali Anna Giordano –. Auspichiamo che molti operatori economici partecipino a questa iniziativa, che si prefigge di aiutare le fasce più fragili del nostro territorio e, nello specifico, una realtà molto attiva e conosciuta nel saviglianese come la Papa Giovanni XXIII".

Daniele Fiorini, direttore della Casa di Pronta Accoglienza Madre Teresa, sottolinea quanto sia importante ricevere un nuovo mezzo "per favorire lo svolgimento delle numerose attività della nostra struttura, sia all'interno degli spazi cittadini che nei comuni limitrofi"».

"Il progetto si realizza mettendo insieme il mondo privato e imprenditoriale ed i bisogni del pubblico e del mondo associazionistico, spiega Alberto Mistò, direttore di Pulminoamico. Come lo può fare un imprenditore? Andando a sottoscrivere una locazione di uno spazio sponsorizzato sul veicolo. Massimo Colarelli sarà l'incaricato della raccolta pubblicitaria, colui che nei prossimi 2 o 3 mesi incontrerà gli imprenditori locali, bussando alla porta e fissando appuntamenti".

Si terrà poi una cerimonia di consegna del mezzo con il taglio del nastro e la consegna di una targa di ringraziamento.