VOLLEY FEMMINILE / Mondovì Volley sistema la cabina di regia con l'arrivo di Valentina Brandi

Mondovì Volley annuncia con soddisfazione l’arrivo di Valentina Brandi, palleggiatrice classe 2004, atleta già dotata di un’importante esperienza nei principali campionati nazionali. Il suo profilo garantisce solidità, personalità e una gestione del gioco maturata attraverso un percorso tecnico di alto livello all’interno della pallavolo italiana di Serie A2 e B1.

Nell’ultima stagione Brandi ha vestito la maglia di Garlasco in Serie B1, contribuendo in modo determinante alla promozione in A3 e al raggiungimento delle Final Four di Coppa Italia. In precedenza ha disputato tre stagioni consecutive in Serie A2: nel 2022/23 a Messina, nel 2023/24 ad Albese, e nel 2024/25 alla Futura Volley Giovani Busto Arsizio, consolidando un bagaglio di esperienze che la rende una giocatrice già pronta per guidare il gioco rossoblù.

Il direttore sportivo Max Rubado commenta così il suo arrivo: “Dopo alcuni anni di lavoro intenso in Serie A2, Valentina è stata una delle artefici della vittoria del girone di B1 con Garlasco. La nostra scelta è ricaduta su di lei valutando non solo le qualità tecniche e atletiche, ma anche quelle umane: un profilo serio, affidabile, con grande voglia di lavorare e migliorare. Siamo convinti che possa dare equilibrio e continuità alla squadra.”

Parole di entusiasmo anche da parte della giocatrice, pronta a iniziare la sua nuova avventura in rossoblù: “Sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura. Mondovì è una realtà storica che propone un progetto serio e ambizioso e io l’ho scelto con convinzione. Arrivo con tanta voglia di mettermi a disposizione della squadra e non vedo l’ora di conoscere le mie nuove compagne. Credo molto nel valore del collettivo e sono sicura che insieme potremo divertirci e toglierci belle soddisfazioni.”

Con l’arrivo di Valentina Brandi, Mondovì Volley aggiunge al roster una palleggiatrice di qualità, capace di portare esperienza, ritmo e leadership all’interno del progetto tecnico per la stagione 2026/27.