Chiusa di Pesio: online la modulistica per partecipare alle manifestazioni

Sono disponibili i moduli di adesione per partecipare alle fiere e mercatini organizzati a Chiusa di Pesio dal Comune, dalla Pro Loco, dall’Ufficio Turistico e dalle associazioni del territorio.

Ciüsa Duvarta – 30 agosto 2026

La tradizionale festa patronale in onore di Sant’Antonino propone tre giorni di appuntamenti dedicati alla convivialità, alla tradizione e al divertimento, con la grande fiera conclusiva per le vie del paese.

Festa del Re Marrone – 25 ottobre 2026

L’evento celebra il Marrone di Chiusa di Pesio con iniziative enogastronomiche, culturali e di intrattenimento. In programma anche la seconda edizione de “Il Mundajè”, il Campionato del Mondo dei Caldarrostai, e la fiera dedicata al prodotto simbolo del territorio.

Nel Paese Incantato – 6 dicembre 2026

L’appuntamento natalizio trasformerà il centro storico in un suggestivo borgo delle fiabe, con mercatini, animazioni e atmosfere magiche per tutta la famiglia.

Per chi desidera partecipare alle fiere come espositore o venditore è possibile presentare un'unica domanda cumulativa per tutte e tre le fiere oppure tre domande distinte, selezionando le manifestazioni di interesse nell'apposita sezione del modulo di richiesta. La modulistica è presente sul sito del Comune di Chiusa di Pesio al link https://servizi.comune.chiusadipesio.cn.it/Servizi/FiloDiretto2/ProcedimentiClient.aspx?CE=chsdps846&IDPr=13687#pnlRichiedente

Per informazioni e assistenza alla compilazione della domanda è possibile contattare l'Ufficio Turistico Valle Pesio previo appuntamento 0171 734990 iatchiusapesio@visitcuneese.it