A Bene Vagienna "Ferie d'Augusto": teatro e spettacoli nell'antico teatro romano

C’è un luogo, nel cuore della frazione Roncaglia di Bene Vagienna, dove il tempo sembra fermarsi. È l’area archeologica di Augusta Bagiennorum, uno dei siti romani più suggestivi del Piemonte, capace di trasportare i visitatori lontano dalla frenesia quotidiana e di immergerli nell’atmosfera dell’antica Roma. Un’esperienza che raggiunge il suo apice durante le serate delle Ferie di Augusto, il festival che quest’anno celebra la sua ventunesima edizione.

Quando il sole tramonta e il Teatro Romano si illumina alla luce delle lucerne, il sito archeologico ritrova la sua vocazione originaria. In mezzo ai campi, circondato dal silenzio della campagna e dai profili del Monviso e delle colline delle Langhe, il teatro torna a vivere grazie alle parole degli attori, alle musiche e alle danze che animano lo stesso palcoscenico utilizzato oltre duemila anni fa. Un contesto unico, in cui storia, paesaggio e spettacolo si fondono in un’esperienza culturale immersiva e irripetibile.

La manifestazione rappresenta uno dei momenti più significativi del progetto di valorizzazione del patrimonio storico e archeologico di Bene Vagienna, promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Torino Spettacoli, l’associazione Amici di Bene, le Residenze Reali Sabaude – Direzione Regionale Musei Nazionali Piemonte, il Parco del Marguareis e le ATL del Cuneese e di Langhe Monferrato Roero. La qualità artistica della proposta e il fascino del luogo hanno reso nel tempo le Ferie di Augusto un appuntamento di riferimento nel panorama culturale regionale.

Le Ferie di Augusto offrono inoltre l’occasione per scoprire l’intero patrimonio storico e artistico di Bene Vagienna. Oltre alle testimonianze dell’epoca romana, il borgo conserva importanti tracce del Medioevo, del Rinascimento e dell’Ottocento. I visitatori potranno trascorrere un’intera giornata tra palazzi storici, musei, portici e bastioni, assaporando l’accoglienza del territorio e la sua tradizione gastronomica. In occasione degli spettacoli saranno organizzate visite guidate al sito archeologico e al Giardino Domestico della Casa Romana, allestito nel cortile di Cascina Ellena, dove è possibile conoscere le colture, i fiori e le essenze utilizzate nell’antichità.

"L’Amministrazione comunale - dice Mauro Corrado, assessore alla cultura - rivolge un sentito ringraziamento a tutti coloro che rendono possibile la realizzazione dell’evento: Torino Spettacoli, con Irene Mesturino, Girolamo Angione e tutto lo staff, le Fondazioni CRT e CRC per il sostegno economico, la Direttrice del sito Augusta Bagiennorum Dott.ssa Uggè, il Parco del Marguareis, l’associazione Amici di Bene, la Pro Loco Benese e tutti i dipendenti comunali, amministratori, volontari e operatori coinvolti nell’organizzazione.

Anche quest’anno il pubblico sarà accompagnato da parole, musiche e danze in un contesto di straordinaria suggestione, dove il teatro incontra la storia e dove, per qualche ora, sarà possibile lasciarsi avvolgere dalla magia senza tempo di Augusta Bagiennorum".

Ferie di Augusto 2026

Venerdì 3 luglio – ore 21.15

Due Luci... Due Anime

Concerto-omaggio a Lucio Battisti e Lucio Dalla a cura di Luci alla Ribalta Project, in collaborazione con AIDO Cuneo. Un viaggio musicale tra i brani più celebri dei due cantautori, accompagnato da un messaggio di sensibilizzazione sulla donazione di organi.

Sabato 4 luglio – ore 21.15

Le Troiane di Euripide

Regia di Stefano Fiorillo. Una tragedia intensa e attualissima che racconta il destino delle donne di Troia dopo la guerra, trasformandosi in una forte denuncia di ogni conflitto e di ogni forma di violenza.

Venerdì 10 luglio – ore 21.15

Verdi, il cammino verso la gloria

Spettacolo di musica, teatro e danza dedicato alla giovinezza di Giuseppe Verdi. Racconta il percorso umano e artistico che portò il futuro compositore dai primi studi ai primi successi.

Sabato 11 luglio – ore 21.15

L'Imbroglione

Nuovo adattamento della commedia Pseudolus di Plauto. Una brillante successione di inganni e colpi di scena, ambientata nei ruggenti anni Venti tra jazz, charleston e atmosfere liberty.

Biglietti e Abbonamenti

posto unico € 15

ridotto (under26, over60, gruppi, convenzionati e abbonati Torino Spettacoli, persona con disabilità e accompagnatore) € 12

abbonamento a 2 spettacoli a scelta del Festival: € 22

Prevendite

-on-line al sito www.torinospettacoli.it

-via whatsapp o telefonicamente al numero 320.9050142

-al sito archeologico, al Teatro Romano, la sera stessa, a partire da un’ora prima dell’inizio

• a TORINO:

TEATRO ERBA - corso Moncalieri 241 - tel. 011.6615447 info@torinospettacoli.it

G&CA VIAGGI - via Nizza 133 - tel 011.6677464 - info@gecaviaggi.eu

• a CALUSO: KUBABA VIAGGI - via Marconi 1 - tel. 011.9833198 gite@kubabaviaggi.it

• a CARMAGNOLA: INGIRULA VIAGGI - via F.Valobra 150 - tel 011.9715344 - ingirula@inwind.it

• a CUNEO: BRAMARDI VIAGGI - via Carlo Emanuele 43 tel. 0171.692692 - info@bramardiviaggi.com

• ad ALBA: MARATONA VIAGGI - Corso Bra 52- tel. 0172 370533 info@maratonaviaggi.it 6

• a FOSSANO: TORTUGA VIAGGI - via Roma 19 - tel. 0172636112 info@tortugaviaggi.it

• a SAVIGLIANO: MARATONA VIAGGI - Via Cernaia 4 - tel. 0172 370533 info@maratonaviaggi.it

• a RACCONIGI: VIVERE E VIAGGIARE - via Roma 13 - tel. 0172.83651 racconigi@vivereeviaggiare.it

• a SAVONA: UN ANGOLO DI PARADISO - via Montenotte 21/R - tel. 019.7701026

savona@unangolodiparadiso.it

• a BUSCA: NEW GROUP PV – c.Giovanni XXIII 52 - tel. 0171.943081 agenzie.newgrouppv@gmail.com

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