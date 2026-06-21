Controtempo Summer Festival: una notte di emozioni a Sommariva del Bosco

Sabato 20 giugno, il Controtempo Summer Festival di Sommariva del Bosco ha regalato una serata intensa e ricca di emozioni, aperta da due grandi protagonisti della musica che hanno subito acceso l’atmosfera.

L’evento, ormai diventato un appuntamento fisso dell’estate, ha riportato il pubblico alle sonorità e alle sensazioni degli anni ’80, tra ricordi, nostalgia e la voglia di rivivere la spensieratezza di quegli anni. Una musica che ha accompagnato intere generazioni e che continua a evocare momenti condivisi di giovinezza e amicizia.

Per chi quegli anni li ha vissuti in prima persona, l’incontro con gli artisti sul palco è stato particolarmente intenso: non solo icone musicali, ma persone dietro le copertine dei dischi e i successi che hanno segnato un’epoca.

Tra i momenti della serata, la scoperta dei Milano 84, l’energia e la simpatia dei Twins, le canzoni intramontabili di Ivan Cattaneo e il riconoscimento ad Alberto Camerini, premiato anche grazie alla sorpresa organizzata da Antonio Gastaldi, che ha riportato indietro il tempo con la sua “Serenella”.

Spazio anche a Natalie, che ha conquistato il pubblico con la sua voce e la sua presenza solare, e a Sandy Marton, protagonista di un finale che ha fatto ballare tutti come se la notte non dovesse finire mai.

Un ringraziamento speciale va ad AREA30 e all’amministrazione comunale, oltre ad Antonio, Gabriele La Scala, Ennio Mondino, Edoardo, Federico, Samuele e a tutto il team che ha reso possibile la serata. Grazie anche ad Alessandro Gregorio, Fabry Lerda, Mauro De Stefano, Michela, Gianalberto e Annalaura Gastaldi, Dario Pozzolo per il servizio taxi, Claudio Perugia e il suo staff, Calorio Claudio con Telecupole e tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento.